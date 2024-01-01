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Минск - Динамо Мн 31 Марта прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
31 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Минск
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо Мн, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 0Минск
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 1Динамо Мн
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо Мн3 : 1Минск
18.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1Динамо Мн
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0Минск
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Минск1 : 3Динамо Мн
12.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн1 : 0Минск
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск3 : 2Динамо Мн
11.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн3 : 2Минск
05.04.2019 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск0 : 0Динамо Мн
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Минск0 : 1
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 3 : 0Минск
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск2 : 1
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 1 : 0Минск
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн5 : 0
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Динамо Мн2 : 3 5 : 4
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 0 : 1Динамо Мн
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо Мн1 : 0
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 0 : 4Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест24
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ24
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн13
4 Славия-Мозырь13
5 Неман13
6 Торпедо-БелАЗ13
7 Гомель11
8 Слуцк11
9 Арсенал21
10 Днепр М21
11 Ислочь11
12 Нафтан21
13 Минск10
14 Витебск10
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Шахтёр С1-17

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