Минск - Динамо Мн 31 Марта прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
31 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо Мн, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 1
|18.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|24.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 3
|12.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 2
|11.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|05.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|5 : 0
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3 5 : 4
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо-Брест
|2
|4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|2
|4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|1
|3
|4
|Славия-Мозырь
|1
|3
|5
|Неман
|1
|3
|6
|Торпедо-БелАЗ
|1
|3
|7
|Гомель
|1
|1
|8
|Слуцк
|1
|1
|9
|Арсенал
|2
|1
|10
|Днепр М
|2
|1
|11
|Ислочь
|1
|1
|12
|Нафтан
|2
|1
|13
|Минск
|1
|0
|14
|Витебск
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|1
|-17