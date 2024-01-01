Кызыл-Жар - Тобол 31 Марта прямая трансляция
31 Марта 2024 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Тобол, которое состоится 31 Марта 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Тобол
Костанай
История личных встреч
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|26.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 3
|17.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|17.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|19.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|12.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|11.11.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0
|31.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|06.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 2
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|2
|4
|4
|Кайрат
|2
|4
|5
|Туран
|3
|4
|6
|Кызыл-Жар
|2
|3
|7
|Актобе
|1
|3
|8
|Жетысу
|2
|3
|9
|Женис
|2
|3
|10
|Атырау
|3
|2
|11
|Елимай
|2
|1
| 12
Зона вылета
|Аксу
|0
|0
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|2
|0
| 14
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|3
|0