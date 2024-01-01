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Кызыл-Жар - Тобол 31 Марта прямая трансляция

31 Марта 2024 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур
Кызыл-Жар
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Тобол, которое состоится 31 Марта 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Тобол
Костанай
История личных встреч
27.09.2023Казахстан - Премьер-лига15-й турКызыл-Жар1 : 1Тобол
03.06.2023Казахстан - Премьер-лига12-й турТобол1 : 0Кызыл-Жар
26.06.2022Казахстан - Премьер-лига15-й турКызыл-Жар1 : 3Тобол
17.03.2022Казахстан - Премьер-лига3-й турТобол2 : 0Кызыл-Жар
17.10.2021Казахстан - Премьер-лига24-й турКызыл-Жар0 : 2Тобол
19.05.2021Казахстан - Премьер-лига12-й турТобол2 : 0Кызыл-Жар
08.11.2020Казахстан - Премьер-лига18-й турКызыл-Жар0 : 1Тобол
12.09.2020Казахстан - Премьер-лига8-й турТобол2 : 0Кызыл-Жар
11.11.2018Казахстан - Премьер-лига33-й турТобол3 : 0Кызыл-Жар
31.05.2018Казахстан - Премьер-лига13-й турТобол0 : 1Кызыл-Жар
06.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й тур0 : 3Кызыл-Жар
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й тур2 : 1Кызыл-Жар
06.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20244 : 0Кызыл-Жар
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й турКызыл-Жар0 : 1
21.10.2023Казахстан - Премьер-лига25-й тур2 : 1Кызыл-Жар
06.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й турТобол4 : 2
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й турТобол2 : 0
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й тур0 : 3Тобол
21.10.2023Казахстан - Премьер-лига25-й турТобол1 : 1
05.10.2023Казахстан - Премьер-лига17-й тур1 : 1Тобол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол26
2
Квалификация Лиги конференций
Астана26
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы24
4 Кайрат24
5 Туран34
6 Кызыл-Жар23
7 Актобе13
8 Жетысу23
9 Женис23
10 Атырау32
11 Елимай21
12
Зона вылета
Аксу00
13
Зона вылета
Кайсар20
14
Зона вылета
Шахтёр Крг30

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