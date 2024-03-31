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Актобе - Женис 31 Марта прямая трансляция

31 Марта 2024 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур
Актобе
Женис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Женис, которое состоится 31 Марта 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Женис
Астана
История личных встреч
01.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й тур1 : 3Актобе
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й турАктобе2 : 2
22.10.2023Казахстан - Премьер-лига25-й тур1 : 1Актобе
30.09.2023Казахстан - Премьер-лига24-й турАктобе2 : 0
23.09.2023Казахстан - Премьер-лига23-й тур0 : 0Актобе
07.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й турЖенис1 : 0
01.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й тур2 : 0Женис
08.08.2007Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч7 : 1
01.08.2007Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 3
24.07.2007Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол26
2
Квалификация Лиги конференций
Астана26
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы24
4 Кайрат24
5 Туран34
6 Кызыл-Жар23
7 Актобе13
8 Жетысу23
9 Женис23
10 Атырау32
11 Елимай21
12
Зона вылета
Аксу00
13
Зона вылета
Кайсар20
14
Зона вылета
Шахтёр Крг30

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