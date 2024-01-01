Ордабасы - Кайрат 31 Марта прямая трансляция
31 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Кайрат, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|15.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|26.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|29.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|03.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|30.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 3
|29.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|05.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 0
|10.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|07.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|14.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|6 : 0
|11.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2 : 1
|06.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|2
|4
|4
|Кайрат
|2
|4
|5
|Туран
|3
|4
|6
|Кызыл-Жар
|2
|3
|7
|Актобе
|1
|3
|8
|Жетысу
|2
|3
|9
|Женис
|2
|3
|10
|Атырау
|3
|2
|11
|Елимай
|2
|1
| 12
Зона вылета
|Аксу
|0
|0
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|2
|0
| 14
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|3
|0