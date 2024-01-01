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Ордабасы - Кайрат 31 Марта прямая трансляция

31 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур
Ордабасы
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Кайрат, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Ордабасы1 : 0Кайрат
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайрат2 : 2Ордабасы
15.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Кайрат1 : 2Ордабасы
26.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Ордабасы2 : 1Кайрат
12.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Ордабасы2 : 1Кайрат
29.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Кайрат3 : 0Ордабасы
03.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайрат3 : 1Ордабасы
30.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Ордабасы1 : 3Кайрат
29.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 28-й тур Кайрат4 : 1Ордабасы
05.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайрат0 : 1Ордабасы
06.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Ордабасы
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Ордабасы5 : 0
10.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Ордабасы
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Ордабасы
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Ордабасы3 : 1
07.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Кайрат
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайрат2 : 1
14.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ 6 : 0Кайрат
11.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ Кайрат2 : 1
06.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ 2 : 0Кайрат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол26
2
Квалификация Лиги конференций
Астана26
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы24
4 Кайрат24
5 Туран34
6 Кызыл-Жар23
7 Актобе13
8 Жетысу23
9 Женис23
10 Атырау32
11 Елимай21
12
Зона вылета
Аксу00
13
Зона вылета
Кайсар20
14
Зона вылета
Шахтёр Крг30

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