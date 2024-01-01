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Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
31 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 31 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
30КанадаврДжоэль Хофер
50КанадаврДжордан Биннингтон
47СШАзщТори Крюг
55КанадазщКолтон Парэйко
4СШАзщНик Ледди
51СШАзщМэттью Кессел
72СШАзщДжастин Фолк
48СШАзщСкотт Перунович
63КанаданпДжейк Нейборс
18КанаданпРоберт Томас
89РоссиянпПавел Бучневич
25КанаданпДжордан Кайру
10КанаданпБрэйден Шенн
20СШАнпБрэндон Саад
13РоссиянпАлексей Торопченко
12СШАнпКевин Хейз
76КанаданпЗахари Болдюк
42ФинляндиянпКаспери Капанен
26АвстралиянпНатан Уокер
79КанаданпСэмми Бле
29КанадаврМаккензи Блэквуд
1СШАврДэвин Кули
4КанадазщКайл Берроуз
38КанадазщМарио Ферраро
33КанадазщКален Эддисон
3СШАзщГенри Тран
84ЧехиязщЯн Рутта
44КанадазщМарк-Эдуар Власик
68КанаданпМайк Хоффман
20ШвециянпФабиан Зеттерлунд
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
10РоссиянпКлим Костин
90СШАнпДжастин Бейли
11СШАнпЛюк Канин
72ШвециянпВильям Эклунд
7ГерманиянпНико Штурм
17СШАнпТомас Бордело
18ЧехиянпФилип Задина
22СШАнпРайан Карпентер
62СШАнпКевин Лабанк
Главные тренеры
КанадаДрю Баннистер (и.о.)
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 1Сент-Луис Блюз
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2Сан-Хосе Шаркс
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6Сент-Луис Блюз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3Сан-Хосе Шаркс
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Сент-Луис Блюз
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Сан-Хосе Шаркс
05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5Сент-Луис Блюз
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Сент-Луис Блюз
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 БСент-Луис Блюз
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2 ОТ
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Сент-Луис Блюз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТ
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Сан-Хосе Шаркс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Флорида Пантерз7499
3 Каролина Харрикейнз7499
4 Бостон Брюинз7499
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7480
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7476
12 Баффало Сэйбрз7475
13 Питтсбург Пингвинз7274
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Эдмонтон Ойлерз7294
5 Виннипег Джетс7394
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7380
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7452
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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