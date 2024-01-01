Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
31 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 31 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|47
|зщ
|Тори Крюг
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|51
|зщ
|Мэттью Кессел
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|48
|зщ
|Скотт Перунович
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|18
|нп
|Роберт Томас
|89
|нп
|Павел Бучневич
|25
|нп
|Джордан Кайру
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|20
|нп
|Брэндон Саад
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|12
|нп
|Кевин Хейз
|76
|нп
|Захари Болдюк
|42
|нп
|Каспери Капанен
|26
|нп
|Натан Уокер
|79
|нп
|Сэмми Бле
|29
|вр
|Маккензи Блэквуд
|1
|вр
|Дэвин Кули
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|33
|зщ
|Кален Эддисон
|3
|зщ
|Генри Тран
|84
|зщ
|Ян Рутта
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
|68
|нп
|Майк Хоффман
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|10
|нп
|Клим Костин
|90
|нп
|Джастин Бейли
|11
|нп
|Люк Канин
|72
|нп
|Вильям Эклунд
|7
|нп
|Нико Штурм
|17
|нп
|Томас Бордело
|18
|нп
|Филип Задина
|22
|нп
|Райан Карпентер
|62
|нп
|Кевин Лабанк
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|21.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|09.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|102
|2
|Флорида Пантерз
|74
|99
|3
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|4
|Бостон Брюинз
|74
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|74
|80
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Баффало Сэйбрз
|74
|75
|13
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|74
|101
|2
|Ванкувер Кэнакс
|73
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|73
|98
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|94
|5
|Виннипег Джетс
|73
|94
|6
|Нэшвилл Предаторз
|73
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|80
|11
|Сиэтл Кракен
|72
|73
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|73
|67
|14
|Анахайм Дакс
|74
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40