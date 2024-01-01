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Сиэтл Кракен - Даллас Старз 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
31 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Даллас Старз, которое состоится 31 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Питер Дебур
История личных встреч
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТСиэтл Кракен
16.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 7-й матч Даллас Старз2 : 1Сиэтл Кракен
14.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Сиэтл Кракен6 : 3Даллас Старз
12.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Даллас Старз5 : 2Сиэтл Кракен
10.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Сиэтл Кракен3 : 6Даллас Старз
08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Сиэтл Кракен7 : 2Даллас Старз
05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз4 : 2Сиэтл Кракен
03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
14.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Даллас Старз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 0
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТСиэтл Кракен
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сиэтл Кракен
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Даллас Старз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Даллас Старз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Даллас Старз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7476
12 Баффало Сэйбрз7475
13 Питтсбург Пингвинз7274
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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