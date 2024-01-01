Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
31 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс, которое состоится 31 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Грег Кронин
История личных встреч
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|09.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|102
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Баффало Сэйбрз
|74
|75
|13
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|74
|101
|2
|Ванкувер Кэнакс
|73
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|73
|98
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|92
|6
|Нэшвилл Предаторз
|73
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|72
|73
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|73
|67
|14
|Анахайм Дакс
|73
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40