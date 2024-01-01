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Калгари Флэймз - Лос-Анджелес Кингз 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
31 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 31 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3Калгари Флэймз
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Лос-Анджелес Кингз
21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз8 : 2Калгари Флэймз
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТКалгари Флэймз
15.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 5Лос-Анджелес Кингз
05.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Калгари Флэймз
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Калгари Флэймз
13.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3Калгари Флэймз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Калгари Флэймз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Калгари Флэймз
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Лос-Анджелес Кингз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 0
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7476
12 Баффало Сэйбрз7475
13 Питтсбург Пингвинз7274
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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