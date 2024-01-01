Вильярреал - Атлетико 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
01 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетико М, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|23
|зщ
|Айсса Манди
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|10
|пз
|Дани Парехо
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|25
|нп
|Бертран Траоре
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|20
|пз
|Аксель Витсель
|24
|пз
|Пабло Барриос
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Диего Симеоне
История личных встреч
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 1
|06.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|24.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 2
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|30
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Бетис
|30
|42
|8
|Валенсия
|29
|41
|9
|Осасуна
|30
|39
|10
|Вильярреал
|29
|38
|11
|Хетафе
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|30
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|30
|17
|Сельта
|30
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|29
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13