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Вильярреал - Атлетико 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
01 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Вильярреал
Атлетико М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетико М, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетико М
Мадрид
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
2 Колумбия зщ Йерсон Москера
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
23 Алжир зщ Айсса Манди
5 Испания зщ Хорхе Куэнка
10 Испания пз Дани Парехо
4 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Испания пз Алекс Баэна
7 Испания нп Херар Морено
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
25 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
13 Словения вр Ян Облак
15 Черногория зщ Стефан Савич
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
23 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
20 Бельгия пз Аксель Витсель
24 Испания пз Пабло Барриос
12 Бразилия нп Самуэл Лино
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М3 : 1Вильярреал
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Атлетико М0 : 2Вильярреал
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
29.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Атлетико М2 : 2Вильярреал
28.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Вильярреал0 : 2Атлетико М
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Атлетико М0 : 0Вильярреал
23.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Атлетико М3 : 1Вильярреал
06.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 0Атлетико М
24.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Атлетико М2 : 0Вильярреал
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Вильярреал1 : 0
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Вильярреал3 : 1
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 3Вильярреал
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 4 : 0Вильярреал
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Вильярреал5 : 1
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетико М0 : 3
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М2 : 1 3 : 2
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 0Атлетико М
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 1
29.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 3 : 0Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3065
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Бетис3042
8 Валенсия2941
9 Осасуна3039
10 Вильярреал2938
11 Хетафе3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3031
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3030
17 Сельта3028
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада2914
20
Зона вылета
Альмерия3013

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