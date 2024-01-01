Болонья - Салернитана 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
01 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Салернитана, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Салернитана
Салерно
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|20
|пз
|Михел Эбишер
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|44
|зщ
|Костас Манолас
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|26
|пз
|Тома Башич
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
|33
|нп
|Лум Чауна
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Стефано Колантуоно
История личных встреч
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|18.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|2 : 2
|01.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 2
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|65
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|29
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|30
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|29
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|29
|25
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|29
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14