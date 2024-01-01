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Болонья - Салернитана 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
01 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Болонья
Салернитана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Салернитана, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Салернитана
Салерно
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Дания зщ Виктор Кристиансен
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
20 Швейцария пз Михел Эбишер
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
56 Франция вр Бенуа Костиль
23 Словакия зщ Норберт Дьёмбер
44 Греция зщ Костас Манолас
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
99 Польша пз Матеуш Ленговски
25 Италия пз Джулио Маджоре
26 Хорватия пз Тома Башич
87 Италия пз Антонио Кандрева
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
33 Франция нп Лум Чауна
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Стефано Колантуоно
История личных встреч
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Салернитана1 : 2Болонья
18.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Салернитана2 : 2Болонья
01.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Болонья1 : 1Салернитана
26.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Салернитана1 : 1Болонья
22.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Болонья3 : 2Салернитана
15.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 1Болонья
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 1
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 2Болонья
23.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Болонья2 : 0
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур 1 : 2Болонья
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Салернитана0 : 1
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 4 : 2Салернитана
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 1Салернитана
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Салернитана0 : 2
16.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур 4 : 0Салернитана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2976
2
Лига чемпионов
Милан3065
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2951
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3046
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2926
16 Кальяри2926
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Эмполи2925
19
Зона вылета
Сассуоло2923
20
Зона вылета
Салернитана2914

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