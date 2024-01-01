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Сассуоло - Удинезе 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
01 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Сассуоло
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Удинезе, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Удинезе
Удине
47 Италия вр Андреа Консильи
3 Норвегия зщ Маркус Педерсен
21 Италия зщ Маттиа Вити
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
43 Шотландия зщ Джош Дойг
6 Сербия пз Урош Рачич
24 Италия пз Даниэль Болока
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
92 Франция нп Грегоре Дефрель
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
40 Нигерия вр Мадука Окойе
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
37 Аргентина пз Роберто Перейра
4 Словения пз Санди Ловрич
11 Бразилия пз Уолас
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
26 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
Италия Габриэле Чоффи
История личных встреч
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Удинезе2 : 2Сассуоло
12.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Удинезе2 : 2Сассуоло
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Сассуоло1 : 3Удинезе
07.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Сассуоло1 : 1Удинезе
07.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Удинезе3 : 2Сассуоло
06.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе2 : 0Сассуоло
06.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Сассуоло0 : 0Удинезе
02.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Сассуоло0 : 1Удинезе
12.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе3 : 0Сассуоло
20.04.2019 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе1 : 1Сассуоло
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 1 : 0Сассуоло
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Сассуоло1 : 0
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 0Сассуоло
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Сассуоло1 : 6
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Сассуоло2 : 3
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе0 : 2
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 2Удинезе
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Удинезе1 : 1
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 0Удинезе
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Удинезе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2976
2
Лига чемпионов
Милан3065
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2951
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3046
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2926
16 Кальяри2926
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Эмполи2925
19
Зона вылета
Сассуоло2923
20
Зона вылета
Салернитана2914

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