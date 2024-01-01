Сассуоло - Удинезе 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
01 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Удинезе, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Удинезе
Удине
|47
|вр
|Андреа Консильи
|3
|зщ
|Маркус Педерсен
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|43
|зщ
|Джош Дойг
|6
|пз
|Урош Рачич
|24
|пз
|Даниэль Болока
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|40
|вр
|Мадука Окойе
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|12
|зщ
|Хассан Камара
|37
|пз
|Роберто Перейра
|4
|пз
|Санди Ловрич
|11
|пз
|Уолас
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 0
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 3
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|65
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|29
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|30
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|29
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|29
|25
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|29
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14