Кальяри - Верона 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
01 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Верона, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Верона
Верона
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|23
|зщ
|Матеуш Ветеска
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Наитан Нандес
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|21
|пз
|Якуб Янкто
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|9
|нп
|Джанлука Лападула
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|27
|зщ
|Павел Давидович
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|10
|пз
|Стефан Митрович
|8
|пз
|Дарко Лазович
|17
|нп
|Тейянни Нослин
|11
|нп
|Кароль Свидерски
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Марко Барони
История личных встреч
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 1
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|65
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|29
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|30
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|29
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|29
|25
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|29
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14