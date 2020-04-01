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Кальяри - Верона 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
01 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Кальяри
Верона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Верона, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Верона
Верона
22 Италия вр Симоне Скуффет
23 Польша зщ Матеуш Ветеска
4 Италия зщ Альберто Доссена
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
8 Уругвай пз Наитан Нандес
14 Италия пз Алессандро Дейола
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
21 Чехия пз Якуб Янкто
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
9 Перу нп Джанлука Лападула
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
27 Польша зщ Павел Давидович
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
25 Германия пз Суат Сердар
33 Словакия пз Ондрей Дуда
10 Сербия пз Стефан Митрович
8 Сербия пз Дарко Лазович
17 Нидерланды нп Тейянни Нослин
11 Польша нп Кароль Свидерски
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Марко Барони
История личных встреч
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Верона2 : 0Кальяри
30.04.2022 Италия - Серия А 35-й тур Кальяри1 : 2Верона
30.11.2021 Италия - Серия А 15-й тур Верона0 : 0Кальяри
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Кальяри0 : 2Верона
06.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Верона1 : 1Кальяри
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Кальяри2 : 1Верона
20.06.2020 Италия - Серия А 25-й тур Верона2 : 1Кальяри
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Кальяри1 : 1Верона
08.04.2018 Италия - Серия А 31-й тур Верона1 : 0Кальяри
05.11.2017 Италия - Серия А 12-й тур Кальяри2 : 1Верона
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 1 : 0Кальяри
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри4 : 2
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 0 : 1Кальяри
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Кальяри1 : 1
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур 1 : 1Кальяри
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 3
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 0 : 1Верона
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Верона1 : 0
23.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 0Верона
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Верона2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2976
2
Лига чемпионов
Милан3065
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2951
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3046
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2926
16 Кальяри2926
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Эмполи2925
19
Зона вылета
Сассуоло2923
20
Зона вылета
Салернитана2914

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