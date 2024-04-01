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Лечче - Рома 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
01 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Лечче
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Франция пз Алексис Блен
20 Албания пз Юльбер Рамадани
10 Франция нп Реми Уден
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
99 Сербия вр Миле Свилар
2 Нидерланды зщ Рик Карсдорп
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
69 Испания зщ Анхелиньо
4 Италия пз Бриан Кристанте
16 Аргентина пз Леандро Паредес
22 Алжир пз Уссем Ауар
21 Аргентина нп Пауло Дибала
90 Бельгия нп Ромелу Лукаку
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Рома2 : 1Лечче
11.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Лечче1 : 1Рома
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Рома2 : 1Лечче
20.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Рома3 : 1Лечче
23.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Рома4 : 0Лечче
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Лечче0 : 1Рома
07.04.2012 Италия - Серия А 31-й тур Лечче4 : 2Рома
20.11.2011 Италия - Серия А 12-й тур Рома2 : 1Лечче
04.03.2011 Италия - Серия А 28-й тур Лечче1 : 2Рома
30.10.2010 Италия - Серия А 9-й тур Рома2 : 0Лечче
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 1Лечче
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лечче0 : 1
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 1Лечче
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Лечче0 : 4
16.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур 2 : 0Лечче
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Рома1 : 0
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0Рома
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 2 : 2Рома
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома4 : 0
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 4Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2976
2
Лига чемпионов
Милан3065
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2951
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3046
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2926
16 Кальяри2926
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Эмполи2925
19
Зона вылета
Сассуоло2923
20
Зона вылета
Салернитана2914

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