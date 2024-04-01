Лечче - Рома 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
01 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Алексис Блен
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|нп
|Реми Уден
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|99
|вр
|Миле Свилар
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|69
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|22
|пз
|Уссем Ауар
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Лука Готти
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 1
|20.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|07.04.2012
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 2
|20.11.2011
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|04.03.2011
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|30.10.2010
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|65
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|29
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|30
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|29
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|29
|25
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|29
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14