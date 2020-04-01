Интер М - Эмполи 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
01 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Эмполи, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Эмполи
Эмполи
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|25
|вр
|Элия Каприле
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|18
|пз
|Рэзван Марин
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|27
|пз
|Шимон Журковский
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|10
|нп
|М'Байе Ньянг
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Давиде Никола
История личных встреч
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 3
|23.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 2
|19.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 1
|12.02.2017
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|21.09.2016
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 3
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|65
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|29
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|30
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|29
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|29
|25
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|29
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14