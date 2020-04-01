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Интер М - Эмполи 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
01 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Интер М
Эмполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Эмполи, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Эмполи
Эмполи
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
25 Италия вр Элия Каприле
19 Польша зщ Бартош Берешиньски
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
18 Румыния пз Рэзван Марин
21 Италия пз Якопо Фаццини
27 Польша пз Шимон Журковский
28 Италия нп Николо Камбьяги
10 Сенегал нп М'Байе Ньянг
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Давиде Никола
История личных встреч
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Эмполи0 : 1Интер М
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Эмполи0 : 3Интер М
23.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Интер М0 : 1Эмполи
06.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Интер М4 : 2Эмполи
19.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Интер М3 : 2 ДВЭмполи
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи0 : 2Интер М
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Интер М2 : 1Эмполи
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Эмполи0 : 1Интер М
12.02.2017 Италия - Серия А 24-й тур Интер М2 : 0Эмполи
21.09.2016 Италия - Серия А 5-й тур Эмполи0 : 2Интер М
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Интер М1 : 1
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1 3 : 2Интер М
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 0 : 1Интер М
04.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Интер М2 : 1
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Интер М4 : 0
15.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Эмполи0 : 1
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 0Эмполи
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи0 : 1
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 3Эмполи
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Эмполи1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2976
2
Лига чемпионов
Милан3065
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2951
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3046
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2926
16 Кальяри2926
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Эмполи2925
19
Зона вылета
Сассуоло2923
20
Зона вылета
Салернитана2914

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