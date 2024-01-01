Кубань - Динамо Мх 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Динамо Мх, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 1
|27.05.2021
|ПФЛ - Группа 1
|31-й тур
|4 : 1
|14.11.2020
|ПФЛ - Группа 1
|15-й тур
|0 : 1
|10.11.2019
|ПФЛ - Юг
|17-й тур
|5 : 2
|01.08.2019
|ПФЛ - Юг
|3-й тур
|2 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 3
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 0
|15.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|24
|42
| 2
Повышение
|Акрон
|24
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|24
|41
| 4
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|23
|40
|5
|Родина
|24
|40
|6
|Тюмень
|24
|37
|7
|Алания
|24
|36
|8
|Нефтехимик
|24
|34
|9
|Енисей
|24
|33
|10
|СКА-Хабаровск
|24
|31
|11
|Торпедо М
|24
|31
|12
|КАМАЗ
|24
|29
|13
|Шинник
|24
|28
|14
|Черноморец
|24
|27
|15
|Ленинградец
|24
|25
| 16
Зона вылета
|Сокол
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Кубань
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|24
|21