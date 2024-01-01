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Кубань - Динамо Мх 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
Кубань
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Динамо Мх, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Динамо Мх2 : 0Кубань
14.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Кубань0 : 1Динамо Мх
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Динамо Мх2 : 1Кубань
27.05.2021 ПФЛ - Группа 1 31-й тур Кубань4 : 1Динамо Мх
14.11.2020 ПФЛ - Группа 1 15-й тур Динамо Мх0 : 1Кубань
10.11.2019 ПФЛ - Юг 17-й тур Кубань5 : 2Динамо Мх
01.08.2019 ПФЛ - Юг 3-й тур Динамо Мх2 : 0Кубань
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 0Кубань
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Кубань0 : 0
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Кубань0 : 2
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 3Кубань
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Кубань1 : 1
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 2 : 1Динамо Мх
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Динамо Мх2 : 0
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Динамо Мх
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 0Динамо Мх
15.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Динамо Мх
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2442
2
Повышение
Акрон2442
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2441
4
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2340
5 Родина2440
6 Тюмень2437
7 Алания2436
8 Нефтехимик2434
9 Енисей2433
10 СКА-Хабаровск2431
11 Торпедо М2431
12 КАМАЗ2429
13 Шинник2428
14 Черноморец2427
15 Ленинградец2425
16
Зона вылета
Сокол2424
17
Зона вылета
Кубань2321
18
Зона вылета
Волгарь2421

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