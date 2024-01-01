Аль-Ахли - Аль-Иттихад 01 Апреля прямая трансляция
01 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Иттихад, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|06.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|9-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|2 : 2
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|1 : 4
|29.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|2 : 4
|12.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|05.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|25
|71
|2
|Аль-Наср
|25
|59
|3
|Аль-Ахли
|25
|48
|4
|Аль-Иттихад
|25
|46
|5
|Аль-Таавун
|25
|43
|6
|Аль-Иттифак
|25
|36
|7
|Дамак
|25
|34
|8
|Аль-Фатех
|25
|34
|9
|Аль-Фейха
|25
|32
|10
|Аль-Халидж
|25
|31
|11
|Аль-Шабаб
|25
|28
|12
|Аль-Раед
|25
|27
|13
|Аль-Вахда
|25
|27
|14
|Эр-Рияд
|25
|25
|15
|Аль-Охдуд
|25
|24
| 16
Зона вылета
|Абха
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Аль-Таи
|25
|22
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|25
|15