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Аль-Ахли - Аль-Иттихад 01 Апреля прямая трансляция

01 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 26-й тур
Аль-Ахли
Аль-Иттихад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Иттихад, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
06.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 9-й тур Аль-Иттихад0 : 1Аль-Ахли
29.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур 2 : 2Аль-Ахли
15.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Ахли0 : 1
09.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур 0 : 1Аль-Ахли
02.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Ахли1 : 1
24.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 1 : 4Аль-Ахли
29.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Аль-Иттихад3 : 1
16.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур 2 : 4Аль-Иттихад
12.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Аль-Иттихад0 : 2
08.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Иттихад2 : 1
05.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Аль-Иттихад
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2571
2 Аль-Наср2559
3 Аль-Ахли2548
4 Аль-Иттихад2546
5 Аль-Таавун2543
6 Аль-Иттифак2536
7 Дамак2534
8 Аль-Фатех2534
9 Аль-Фейха2532
10 Аль-Халидж2531
11 Аль-Шабаб2528
12 Аль-Раед2527
13 Аль-Вахда2527
14 Эр-Рияд2525
15 Аль-Охдуд2524
16
Зона вылета
Абха2522
17
Зона вылета
Аль-Таи2522
18
Зона вылета
Аль-Хазм2515

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