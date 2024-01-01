Портимоненсе - Брага 01 Апреля прямая трансляция
01 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Брага, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Брага
Брага
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|43
|зщ
|Alemao
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|33
|зщ
|Igor Marques
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|77
|зщ
|Helio Varela
|13
|пз
|Денер
|25
|пз
|Нонока
|20
|пз
|Паулу Эштрела
|19
|нп
|Ronie Carrillo
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|16
|пз
|Родриго Саласар
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|7
|пз
|Брума
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|9
|нп
|Абель Руис
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Артур Жорже
История личных встреч
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|6 : 1
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|4 : 1
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|01.11.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 0
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|06.03.2020
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|29.09.2019
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|15.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|26.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 4
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|5
|Брага
|26
|53
|6
|Морейренсе
|27
|42
|7
|Арока
|27
|37
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Боавишта
|27
|29
|11
|Жил Висенте
|27
|28
|12
|Эшторил
|27
|28
|13
|Фаренсе
|27
|27
|14
|Эштрела
|27
|26
|15
|Риу Аве
|27
|26
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|27
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19