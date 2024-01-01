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Портимоненсе - Брага 01 Апреля прямая трансляция

01 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Портимоненсе
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Брага, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Брага
Брага
32 Япония вр Косукэ Накамура
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
43 Бразилия зщ Alemao
22 Португалия зщ Филипе Релвас
33 Бразилия зщ Igor Marques
14 Сенегал зщ Мустафа Сек
77 Португалия зщ Helio Varela
13 Бразилия пз Денер
25 Бразилия пз Нонока
20 Португалия пз Паулу Эштрела
19 Эквадор нп Ronie Carrillo
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
5 Турция пз Сердар Саатчи
16 Уругвай пз Родриго Саласар
28 Португалия пз Жоау Моутинью
7 Португалия пз Брума
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
9 Испания нп Абель Руис
23 ДР Конго нп Симон Банза
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Портимоненсе1 : 4Брага
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Брага6 : 1Портимоненсе
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Брага4 : 1Портимоненсе
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Портимоненсе1 : 2Брага
20.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Портимоненсе1 : 2Брага
01.11.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Брага3 : 0Портимоненсе
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Портимоненсе0 : 0Брага
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Брага2 : 1Портимоненсе
06.03.2020 Португалия - Примейра 24-й тур Брага3 : 1Портимоненсе
29.09.2019 Португалия - Примейра 7-й тур Портимоненсе0 : 1Брага
15.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 0Портимоненсе
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Портимоненсе0 : 3
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Портимоненсе0 : 0
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 4 : 0Портимоненсе
17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Портимоненсе1 : 1
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Брага2 : 1
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 0Брага
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Брага3 : 0
26.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 0 : 4Брага
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч 2 : 3 ДВБрага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш2753
5 Брага2653
6 Морейренсе2742
7 Арока2737
8 Фамаликан2631
9 Каза Пия2730
10 Боавишта2729
11 Жил Висенте2728
12 Эшторил2728
13 Фаренсе2727
14 Эштрела2726
15 Риу Аве2726
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2721
18
Зона вылета
Шавиш2719

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