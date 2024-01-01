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Суонси Сити - Куинз Парк Рейнджерс 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Суонси Сити
Куинз Парк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Суонси Сити
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Суонси Сити
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Суонси Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Суонси Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Суонси Сити
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Суонси Сити
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс5 : 1Суонси Сити
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Суонси Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Суонси Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 0Суонси Сити
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Суонси Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Суонси Сити2 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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