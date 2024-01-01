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Ковентри Сити - Кардифф Сити 01 Апреля прямая трансляция

01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Ковентри Сити
Кардифф Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Кардифф Сити, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Кардифф Сити3 : 2Ковентри Сити
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Ковентри Сити0 : 0Кардифф Сити
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Кардифф Сити0 : 1Ковентри Сити
15.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити2 : 0Ковентри Сити
15.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Ковентри Сити1 : 0Кардифф Сити
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Кардифф Сити3 : 1Ковентри Сити
25.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ковентри Сити1 : 0Кардифф Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 3Ковентри Сити
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 2 : 3Ковентри Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 2Ковентри Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ковентри Сити5 : 0
01.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 1Ковентри Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Кардифф Сити0 : 2
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Кардифф Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити2 : 1
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Кардифф Сити1 : 0
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 1Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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