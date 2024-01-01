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Плимут Аргайл - Бристоль Сити 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Плимут Аргайл
Бристоль Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Бристоль Сити, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити4 : 1Плимут Аргайл
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити0 : 1Плимут Аргайл
08.08.2017 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити5 : 0Плимут Аргайл
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 1Плимут Аргайл
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Плимут Аргайл0 : 1
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Плимут Аргайл0 : 2
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бристоль Сити1 : 0
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Бристоль Сити
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Бристоль Сити1 : 0
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 2Бристоль Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бристоль Сити0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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