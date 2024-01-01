Плимут Аргайл - Бристоль Сити 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Бристоль Сити, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|4 : 1
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|08.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|5 : 0
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 1
|05.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 2
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 0
|05.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ипсвич Таун
|39
|84
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|39
|83
| 3
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|38
|82
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|37
|74
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|39
|67
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|39
|64
|7
|Ковентри Сити
|38
|60
|8
|Престон Норт Энд
|38
|59
|9
|Халл Сити
|38
|58
|10
|Мидлсбро
|39
|55
|11
|Кардифф Сити
|39
|53
|12
|Сандерленд
|39
|51
|13
|Бристоль Сити
|39
|50
|14
|Уотфорд
|39
|49
|15
|Суонси Сити
|39
|47
|16
|Миллуолл
|39
|44
|17
|Сток Сити
|39
|44
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|39
|43
|19
|Блэкберн Роверс
|39
|42
|20
|Плимут Аргайл
|39
|41
|21
|Бирмингем Сити
|39
|39
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|39
|39
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|39
|39
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|39
|20