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Ротерхэм Юнайтед - Миллуолл 01 Апреля прямая трансляция

01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Миллуолл, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турМиллуолл3 : 0Ротерхэм Юнайтед
01.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турМиллуолл3 : 0Ротерхэм Юнайтед
05.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Миллуолл
02.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турМиллуолл1 : 0Ротерхэм Юнайтед
19.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турРотерхэм Юнайтед0 : 1Миллуолл
02.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турМиллуолл0 : 0Ротерхэм Юнайтед
26.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турРотерхэм Юнайтед1 : 0Миллуолл
28.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турРотерхэм Юнайтед2 : 1Миллуолл
23.08.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турМиллуолл0 : 1Ротерхэм Юнайтед
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й тур3 : 0Ротерхэм Юнайтед
16.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турРотерхэм Юнайтед0 : 0
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й тур5 : 0Ротерхэм Юнайтед
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур5 : 0Ротерхэм Юнайтед
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турРотерхэм Юнайтед0 : 1
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турМиллуолл1 : 1
17.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й тур2 : 0Миллуолл
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМиллуолл1 : 0
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур1 : 1Миллуолл
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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