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Сандерленд - Блэкберн Роверс 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Сандерленд
Блэкберн Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Блэкберн Роверс, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Майкл Бил
Англия Майкл Бил
История личных встреч
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Блэкберн Роверс1 : 3Сандерленд
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
21.03.2012 Англия - Премьер-лига 29-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
11.12.2011 Англия - Премьер-лига 15-й тур Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
01.01.2011 Англия - Премьер-лига 21-й тур Сандерленд3 : 0Блэкберн Роверс
18.10.2010 Англия - Премьер-лига 8-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Сандерленд
28.12.2009 Англия - Премьер-лига 20-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Сандерленд
22.08.2009 Англия - Премьер-лига 3-й тур Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
26.12.2008 Англия - Премьер-лига 19-й тур Сандерленд0 : 0Блэкберн Роверс
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 2Сандерленд
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд0 : 0
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 4 : 2Сандерленд
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Сандерленд0 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 0Сандерленд
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Блэкберн Роверс
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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