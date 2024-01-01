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Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Мидлсбро
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Мидлсбро3 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Мидлсбро
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Мидлсбро1 : 4Шеффилд Уэнсдей
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Мидлсбро0 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Мидлсбро0 : 0Шеффилд Уэнсдей
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
08.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро3 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Мидлсбро
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Мидлсбро0 : 0
12.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 0 : 1Мидлсбро
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 0 : 2Мидлсбро
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Мидлсбро3 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 6 : 0Шеффилд Уэнсдей
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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