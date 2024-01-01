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Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 01 Апреля прямая трансляция

01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Сток Сити
Хаддерсфилд Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 2Сток Сити
15.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Сток Сити3 : 0Хаддерсфилд Таун
13.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Хаддерсфилд Таун3 : 1Сток Сити
28.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Сток Сити
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Сток Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Сток Сити
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сток Сити4 : 3Хаддерсфилд Таун
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 5Сток Сити
01.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Сток Сити0 : 1Хаддерсфилд Таун
28.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Сток Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 2Сток Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 3
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 2Сток Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 0Сток Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Сток Сити2 : 0
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 3
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Хаддерсфилд Таун
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 4
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 0Хаддерсфилд Таун
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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