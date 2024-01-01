01:26 ()
Свернуть список

Ипсвич Таун - Саутгемптон 01 Апреля прямая трансляция

01 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Ипсвич Таун
Саутгемптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Саутгемптон, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Саутгемптон0 : 1Ипсвич Таун
14.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Ипсвич Таун0 : 1Саутгемптон
04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Саутгемптон1 : 1Ипсвич Таун
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 1Ипсвич Таун
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ипсвич Таун6 : 0
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 2 : 1Ипсвич Таун
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ипсвич Таун3 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 2Ипсвич Таун
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Саутгемптон1 : 1
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Саутгемптон4 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 3 : 4Саутгемптон
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 0Саутгемптон
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Саутгемптон1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close