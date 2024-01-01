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Лидс Юнайтед - Халл Сити 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
01 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Лидс Юнайтед
Халл Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Халл Сити0 : 0Лидс Юнайтед
16.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Лидс Юнайтед1 : 1 8 : 9Халл Сити
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Халл Сити0 : 4Лидс Юнайтед
10.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Халл Сити
29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Халл Сити
02.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Халл Сити0 : 1Лидс Юнайтед
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Халл Сити0 : 0Лидс Юнайтед
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Халл Сити
23.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Халл Сити2 : 2Лидс Юнайтед
05.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Халл Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
17.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Халл Сити0 : 2
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Халл Сити2 : 2
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Халл Сити1 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 0Халл Сити
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Халл Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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