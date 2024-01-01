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Вест Бромвич Альбион - Уотфорд 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Вест Бромвич Альбион
Уотфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Уотфорд, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Уотфорд2 : 2Вест Бромвич Альбион
20.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Уотфорд3 : 2Вест Бромвич Альбион
08.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Уотфорд
03.03.2018 Англия - Премьер-лига 29-й тур Уотфорд1 : 0Вест Бромвич Альбион
30.09.2017 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Уотфорд
04.04.2017 Англия - Премьер-лига 31-й тур Уотфорд2 : 0Вест Бромвич Альбион
03.12.2016 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1Уотфорд
16.04.2016 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Уотфорд
15.08.2015 Англия - Премьер-лига 2-й тур Уотфорд0 : 0Вест Бромвич Альбион
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 4Вест Бромвич Альбион
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 2 : 2Вест Бромвич Альбион
01.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Уотфорд2 : 2
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1Уотфорд
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Уотфорд1 : 2
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Уотфорд1 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 0Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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