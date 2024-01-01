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Бирмингем Сити - Престон Норт Энд 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
01 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Бирмингем Сити
Престон Норт Энд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Престон Норт Энд2 : 1Бирмингем Сити
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бирмингем Сити1 : 2Престон Норт Энд
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Престон Норт Энд0 : 1Бирмингем Сити
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Престон Норт Энд1 : 1Бирмингем Сити
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Бирмингем Сити0 : 0Престон Норт Энд
20.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бирмингем Сити0 : 1Престон Норт Энд
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Престон Норт Энд1 : 2Бирмингем Сити
18.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Престон Норт Энд2 : 0Бирмингем Сити
21.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Бирмингем Сити0 : 1Престон Норт Энд
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Престон Норт Энд1 : 0Бирмингем Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бирмингем Сити0 : 1
12.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Бирмингем Сити0 : 1
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 0Бирмингем Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Бирмингем Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд3 : 0
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1Престон Норт Энд
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 0 : 3Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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