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СКА-Хабаровск - Динамо М 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Динамо М, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М2 : 1СКА-Хабаровск
30.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Динамо М3 : 0СКА-Хабаровск
22.04.2018 Россия - Премьер-Лига 27-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Динамо М
14.10.2017 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Динамо М2 : 0СКА-Хабаровск
08.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур СКА-Хабаровск2 : 3Динамо М
10.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Динамо М3 : 2СКА-Хабаровск
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур СКА-Хабаровск3 : 1
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 3 : 0СКА-Хабаровск
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
29.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М1 : 4
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Динамо М0 : 0
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Динамо М1 : 2
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 2 : 0Динамо М
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М2 : 0
Текстовая трансляция
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Денис Макаров редко даëт интервью, но если уж высказывается, то прямо и по существу. Резкость отличает его и в игре, и в суждениях. Поэтому с ним сложно и чужим защитникам, и своим тренерам. И журналистам, само собой. Сложно и интересно.Редкое интервью с полузащитником «Динамо»Эксклюзив «Бог отвёл пойти в «Крокус» в тот день». Денис Макаров — в гостях у «Чемпионата» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча финала Кубка России (Путь регионов): «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
02.04
Химки
Ростов
02.04
Урал
Локомотив М
03.04
Ахмат
Оренбург
04.04
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
03.0417.04
Команда12
Спартак М
Зенит
03.0417.04

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