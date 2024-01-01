СКА-Хабаровск - Динамо М 02 Апреля прямая трансляция
02 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Динамо М, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Марцел Личка
История личных встреч
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|30.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|22.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|14.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|08.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|2 : 3
|10.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 2
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|3 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Денис Макаров редко даëт интервью, но если уж высказывается, то прямо и по существу. Резкость отличает его и в игре, и в суждениях. Поэтому с ним сложно и чужим защитникам, и своим тренерам. И журналистам, само собой. Сложно и интересно.Редкое интервью с полузащитником «Динамо»Эксклюзив «Бог отвёл пойти в «Крокус» в тот день». Денис Макаров — в гостях у «Чемпионата» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча финала Кубка России (Путь регионов): «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|02.04
| Химки
Ростов
|02.04
| Урал
Локомотив М
|03.04
| Ахмат
Оренбург
|04.04
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|03.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|03.04
|17.04