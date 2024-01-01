СКА-Хабаровск - Динамо М 02 Апреля прямая трансляция

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Денис Макаров редко даëт интервью, но если уж высказывается, то прямо и по существу. Резкость отличает его и в игре, и в суждениях. Поэтому с ним сложно и чужим защитникам, и своим тренерам. И журналистам, само собой. Сложно и интересно.Редкое интервью с полузащитником «Динамо»Эксклюзив «Бог отвёл пойти в «Крокус» в тот день». Денис Макаров — в гостях у «Чемпионата» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча финала Кубка России (Путь регионов): «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.