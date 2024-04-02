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Химки - Ростов 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Химки
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Ростов, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Химки0 : 1Ростов
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Ростов1 : 0Химки
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Ростов2 : 1Химки
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Химки1 : 1Ростов
12.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Химки1 : 0Ростов
25.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Ростов0 : 2Химки
09.08.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 17-й тур Ростов2 : 0Химки
03.04.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 3-й тур Химки0 : 1Ростов
21.09.2007 Россия - Премьер-Лига - 2007 24-й тур Химки1 : 0Ростов
19.05.2007 Россия - Премьер-Лига - 2007 10-й тур Ростов1 : 1Химки
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 4 : 1Химки
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Химки1 : 3
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Химки2 : 0
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 2Химки
04.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Химки3 : 0
29.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 1 : 4Ростов
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 1 : 2Ростов
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Ростов3 : 2
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 2 : 0Ростов
08.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Ростов2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча финала Кубка России (Путь регионов): «Химки» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
02.04
Химки
Ростов
02.04
Урал
Локомотив М
03.04
Ахмат
Оренбург
04.04
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
03.0417.04
Команда12
Спартак М
Зенит
03.0417.04

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