Химки - Ростов 02 Апреля прямая трансляция
02 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Ростов, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|12.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.08.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|17-й тур
|2 : 0
|03.04.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|3-й тур
|0 : 1
|21.09.2007
|Россия - Премьер-Лига - 2007
|24-й тур
|1 : 0
|19.05.2007
|Россия - Премьер-Лига - 2007
|10-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|4 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 0
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|04.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|1 : 2
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|3 : 2
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|08.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча финала Кубка России (Путь регионов): «Химки» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|02.04
| Химки
Ростов
|02.04
| Урал
Локомотив М
|03.04
| Ахмат
Оренбург
|04.04
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|03.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|03.04
|17.04