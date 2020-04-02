03:40 ()
Свернуть список

Лион - Валансьен 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
02 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Франции, 1/2 финала
Лион
Валансьен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Валансьен, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Валансьен
Валансьен
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
История личных встреч
06.04.2014 Франция - Лига 1 32-й тур Валансьен1 : 2Лион
23.11.2013 Франция - Лига 1 14-й тур Лион1 : 1Валансьен
25.01.2013 Франция - Лига 1 22-й тур Валансьен0 : 2Лион
01.09.2012 Франция - Лига 1 4-й тур Лион3 : 2Валансьен
02.05.2012 Франция - Лига 1 35-й тур Лион4 : 1Валансьен
21.12.2011 Франция - Лига 1 19-й тур Валансьен1 : 0Лион
29.01.2011 Франция - Лига 1 21-й тур Валансьен2 : 1Лион
11.09.2010 Франция - Лига 1 5-й тур Лион1 : 1Валансьен
08.05.2010 Франция - Лига 1 37-й тур Валансьен2 : 2Лион
15.08.2009 Франция - Лига 1 2-й тур Лион1 : 0Валансьен
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лион1 : 1
15.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 3Лион
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 0 : 2Лион
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Лион0 : 3
27.02.2024 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 0 4 : 3
30.03.2024 Франция - Лига 2 30-й тур Валансьен0 : 2
16.03.2024 Франция - Лига 2 29-й тур 3 : 0Валансьен
09.03.2024 Франция - Лига 2 28-й тур Валансьен0 : 0
02.03.2024 Франция - Лига 2 27-й тур 0 : 0Валансьен
28.02.2024 Кубок Франции 1/4 финала 1 : 1 2 : 4Валансьен
Турнирная таблица
1-й раунд
Лион-Дюшер
Бастия
4 : 1
2-й раунд
Аяччо
Орлеан
1 : 2
Сент-Этьен
Ним
0 : 1
Кевийи-Руан
Дижон
3 : 1
Тионвиль Лузитанос
Анси
2 : 1
1/32 финала
По
Нант
1 : 4
Саргемин
Валансьен
0 : 2
Феньи Ольнуа
Кевийи-Руан
1 : 0
Шамбли
Расинг
1 : 2
Шалан
Родез
0 : 4
Метц
Клермон
1 : 1 1 : 3
Фабрег
Трелисак
1 : 4
Орлеан
Ним
2 : 1
Алес
Париж
1 : 2
Брест
Анже
1 : 0
Лион-Дюшер
Ле-Пюи Фут 43
1 : 2
Лилль
Голден Лайон
12 : 0
Ле-Эрбье
Шатору
2 : 2 3 : 4
Авуэн
Страсбург
0 : 4
Антант
Бордо
1 : 1 2 : 4
Сен-Омер
Дюнкерк
2 : 3
Сошо
Лорьян
2 : 1
Амьен
Монпелье
1 : 2
Ницца
Осер
0 : 0 4 : 2
Тионвиль Лузитанос
Марсель
0 : 1
Понтарлье
Лион
0 : 3
Генгам
Ренн
0 : 2
Ланс
Монако
2 : 2 5 : 6
Гавр
Кан
2 : 1
Динан-Леон
Реймс
0 : 3
Луан-Кюизо
Руан
0 : 2
Дьепп
Лаваль
0 : 4
Фёр
Сен-Приес
3 : 5
Шамбери
Тулуза
0 : 3
Бержерак
Либурн
2 : 1
Ревель
ПСЖ
0 : 9
1/16 финала
Бержерак
Лион
1 : 2
Бордо
Ницца
2 : 3
Валансьен
Париж
2 : 1
Родез
Монако
1 : 3
Трелисак
Брест
1 : 2
Ле-Пюи Фут 43
Дюнкерк
2 : 1
Нант
Лаваль
0 : 1
Орлеан
ПСЖ
1 : 4
Сен-Приес
Роморантен
4 : 1
Сошо
Реймс
2 : 2 5 : 4
Клермон
Страсбург
1 : 3
Шатору
Гавр
0 : 1
Руан
Тулуза
3 : 3 12 : 11
Расинг
Лилль
0 : 1
Ренн
Марсель
1 : 1 9 : 8
Феньи Ольнуа
Монпелье
0 : 4
1/8 финала
Сошо
Ренн
1 : 6
Лион
Лилль
2 : 1
Страсбург
Гавр
3 : 1
Сен-Приес
Валансьен
1 : 2
Ле-Пюи Фут 43
Лаваль
2 : 1
Монпелье
Ницца
1 : 4
ПСЖ
Брест
3 : 1
Руан
Монако
1 : 1 6 : 5
1/4 финала
Лион
Страсбург
0 : 0 4 : 3
Руан
Валансьен
1 : 1 2 : 4
Ле-Пюи Фут 43
Ренн
1 : 3
ПСЖ
Ницца
3 : 1
1/2 финала
Лион
Валансьен
02.04
ПСЖ
Ренн
03.04
Финал
WSF1
WSF2
25.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close