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Ноттингем Форест - Фулхэм 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
02 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ноттингем Форест
Фулхэм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Фулхэм, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Фулхэм
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
18 Бразилия зщ Фелипе
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
22 Англия пз Райан Йейтс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
21 Швеция пз Энтони Эланга
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
26 Португалия пз Жоау Пальинья
6 Англия пз Харрисон Рид
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
19 Бразилия нп Родриго Мунис
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Марку Силва
История личных встреч
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Фулхэм5 : 0Ноттингем Форест
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм2 : 0Ноттингем Форест
16.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест2 : 3Фулхэм
26.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Фулхэм0 : 1Ноттингем Форест
24.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ноттингем Форест0 : 4Фулхэм
07.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ноттингем Форест0 : 1Фулхэм
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Фулхэм1 : 2Ноттингем Форест
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Фулхэм2 : 0Ноттингем Форест
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ноттингем Форест1 : 3Фулхэм
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Фулхэм3 : 2Ноттингем Форест
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест0 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 3 : 3Фулхэм
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм3 : 0
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Фулхэм
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм3 : 0
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
2
Лига чемпионов
Арсенал2965
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2964
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3059
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2956
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3044
8 Ньюкасл Юнайтед2943
9 Брайтон энд Хоув Альбион2942
10 Вулверхэмптон2941
11 Челси2840
12 Фулхэм3039
13 Борнмут2938
14 Кристал Пэлас2930
15 Брентфорд3027
16 Эвертон2925
17 Ноттингем Форест3022
18
Зона вылета
Лутон Таун3022
19
Зона вылета
Бёрнли3018
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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