Ноттингем Форест - Фулхэм 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
02 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Фулхэм, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Фулхэм
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|18
|зщ
|Фелипе
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|22
|пз
|Райан Йейтс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|21
|пз
|Энтони Эланга
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|6
|пз
|Харрисон Рид
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|19
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Нуну Эшпириту Санту
|Марку Силва
История личных встреч
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|16.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|26.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 4
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 0
|26.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 3
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|65
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|64
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|44
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|43
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|41
|11
|Челси
|28
|40
|12
|Фулхэм
|30
|39
|13
|Борнмут
|29
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|30
|15
|Брентфорд
|30
|27
|16
|Эвертон
|29
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15