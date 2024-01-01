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Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
02 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Эвертон, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Эвертон
Ливерпуль
1 Словакия вр Мартин Дубравка
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
2 Англия зщ Киран Триппьер
20 Англия пз Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
28 Англия пз Джо Уиллок
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
15 Англия пз Харви Барнс
14 Швеция нп Александер Исак
1 Англия вр Джордан Пикфорд
23 Ирландия зщ Шеймус Коулман
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
22 Англия зщ Бен Годфри
11 Англия пз Джек Харрисон
8 Бельгия пз Амаду Онана
37 Англия пз Джеймс Гарнер
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
14 Гвинея-Бисау нп Бету
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Шон Дайч
История личных встреч
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Эвертон
17.03.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Эвертон
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Эвертон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Эвертон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Эвертон
09.03.2019 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 2Эвертон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Эвертон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 0Эвертон
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон1 : 3
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Эвертон
19.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Эвертон1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
2
Лига чемпионов
Арсенал2965
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2964
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3059
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2956
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3044
8 Ньюкасл Юнайтед2943
9 Брайтон энд Хоув Альбион2942
10 Вулверхэмптон2941
11 Челси2840
12 Фулхэм3039
13 Борнмут2938
14 Кристал Пэлас2930
15 Брентфорд3027
16 Эвертон2925
17 Ноттингем Форест3022
18
Зона вылета
Лутон Таун3022
19
Зона вылета
Бёрнли3018
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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