Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
02 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Эвертон, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|20
|пз
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|15
|пз
|Харви Барнс
|14
|нп
|Александер Исак
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|22
|зщ
|Бен Годфри
|11
|пз
|Джек Харрисон
|8
|пз
|Амаду Онана
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Шон Дайч
История личных встреч
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|17.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|19.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|65
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|64
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|44
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|43
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|41
|11
|Челси
|28
|40
|12
|Фулхэм
|30
|39
|13
|Борнмут
|29
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|30
|15
|Брентфорд
|30
|27
|16
|Эвертон
|29
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15