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Бёрнли - Вулверхэмптон 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
02 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Бёрнли
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Вулверхэмптон, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
49 Косово вр Ариянет Мурич
3 Англия зщ Чарли Тейлор
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
22 Бразилия зщ Витиньо
33 Франция пз Максим Эстеве
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
24 Ирландия пз Джош Каллен
16 Норвегия пз Сандер Берге
47 Франция нп Вильсон Одобер
23 Кот-д'Ивуар нп Датро Фофана
17 ЮАР нп Лайл Фостер
1 Португалия вр Жозе Са
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
20 Англия пз Томми Дойл
21 Испания пз Пабло Сарабия
5 Габон пз Марио Лемина
84 Зимбабве нп Леон Чивоме
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 0Бёрнли
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Бёрнли1 : 0Вулверхэмптон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вулверхэмптон0 : 0Бёрнли
25.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон0 : 4Бёрнли
21.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли2 : 1Вулверхэмптон
15.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
25.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон1 : 1Бёрнли
30.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Бёрнли2 : 0Вулверхэмптон
16.09.2018 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 0Бёрнли
19.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 2Бёрнли
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Бёрнли2 : 1
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Бёрнли
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Бёрнли0 : 2
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Бёрнли
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Вулверхэмптон2 : 3
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон2 : 1
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Вулверхэмптон1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
2
Лига чемпионов
Арсенал2965
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2964
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3059
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2956
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3044
8 Ньюкасл Юнайтед2943
9 Брайтон энд Хоув Альбион2942
10 Вулверхэмптон2941
11 Челси2840
12 Фулхэм3039
13 Борнмут2938
14 Кристал Пэлас2930
15 Брентфорд3027
16 Эвертон2925
17 Ноттингем Форест3022
18
Зона вылета
Лутон Таун3022
19
Зона вылета
Бёрнли3018
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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