Бёрнли - Вулверхэмптон 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
02 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Вулверхэмптон, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|22
|зщ
|Витиньо
|33
|пз
|Максим Эстеве
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Сандер Берге
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|23
|нп
|Датро Фофана
|17
|нп
|Лайл Фостер
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|20
|пз
|Томми Дойл
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|5
|пз
|Марио Лемина
|84
|нп
|Леон Чивоме
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Гари О'Нил
История личных встреч
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 4
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|16.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|19.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|65
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|64
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|44
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|43
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|41
|11
|Челси
|28
|40
|12
|Фулхэм
|30
|39
|13
|Борнмут
|29
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|30
|15
|Брентфорд
|30
|27
|16
|Эвертон
|29
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15