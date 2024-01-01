Борнмут - Кристал Пэлас 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
02 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Кристал Пэлас, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|6
|зщ
|Крис Мефам
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|18
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|9
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Андони Ираола
История личных встреч
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|15.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 11 : 10
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|03.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 3
|01.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|19.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|65
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|64
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|44
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|43
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|41
|11
|Челси
|28
|40
|12
|Фулхэм
|30
|39
|13
|Борнмут
|29
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|30
|15
|Брентфорд
|30
|27
|16
|Эвертон
|29
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15