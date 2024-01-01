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Борнмут - Кристал Пэлас 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
02 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Борнмут
Кристал Пэлас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Кристал Пэлас, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Кристал Пэлас
Лондон
1 Бразилия вр Нето
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
6 Уэльс зщ Крис Мефам
5 Англия зщ Ллойд Келли
18 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Англия нп Доминик Соланке
30 Англия вр Дин Хендерсон
2 Англия зщ Джоэл Уорд
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
26 США зщ Крис Ричардс
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
9 Гана нп Джордан Айю
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
История личных встреч
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас0 : 2Борнмут
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас2 : 0Борнмут
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Борнмут0 : 2Кристал Пэлас
15.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 0 11 : 10Кристал Пэлас
20.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут0 : 2Кристал Пэлас
03.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас1 : 0Борнмут
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас5 : 3Борнмут
01.10.2018 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут2 : 1Кристал Пэлас
07.04.2018 Англия - Премьер-лига 33-й тур Борнмут2 : 2Кристал Пэлас
09.12.2017 Англия - Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас2 : 2Борнмут
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут2 : 1
13.03.2024 Англия - Премьер-лига 17-й тур Борнмут4 : 3
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 0 : 2Борнмут
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Борнмут0 : 1 ДВ
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 1
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 1Кристал Пэлас
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас3 : 0
19.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
2
Лига чемпионов
Арсенал2965
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2964
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3059
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2956
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3044
8 Ньюкасл Юнайтед2943
9 Брайтон энд Хоув Альбион2942
10 Вулверхэмптон2941
11 Челси2840
12 Фулхэм3039
13 Борнмут2938
14 Кристал Пэлас2930
15 Брентфорд3027
16 Эвертон2925
17 Ноттингем Форест3022
18
Зона вылета
Лутон Таун3022
19
Зона вылета
Бёрнли3018
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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