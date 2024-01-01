Вест Хэм Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
02 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|4
|зщ
|Курт Зума
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|9
|нп
|Майкл Антонио
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|19.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 3
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|65
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|64
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|44
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|43
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|41
|11
|Челси
|28
|40
|12
|Фулхэм
|30
|39
|13
|Борнмут
|29
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|30
|15
|Брентфорд
|30
|27
|16
|Эвертон
|29
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15