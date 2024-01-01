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Вест Хэм Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
02 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
4 Франция зщ Курт Зума
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
14 Гана нп Мохаммед Кудус
9 Ямайка нп Майкл Антонио
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Вест Хэм Юнайтед
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3Вест Хэм Юнайтед
19.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
20.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 4 : 3Вест Хэм Юнайтед
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Вест Хэм Юнайтед5 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 3 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 0 : 4Тоттенхэм Хотспур
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
2
Лига чемпионов
Арсенал2965
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2964
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3059
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2956
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3044
8 Ньюкасл Юнайтед2943
9 Брайтон энд Хоув Альбион2942
10 Вулверхэмптон2941
11 Челси2840
12 Фулхэм3039
13 Борнмут2938
14 Кристал Пэлас2930
15 Брентфорд3027
16 Эвертон2925
17 Ноттингем Форест3022
18
Зона вылета
Лутон Таун3022
19
Зона вылета
Бёрнли3018
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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