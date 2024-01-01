03:40 ()
Свернуть список

Ювентус - Лацио 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч
Ювентус
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лацио1 : 0Ювентус
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус3 : 1Лацио
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Лацио2 : 1Ювентус
02.02.2023 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус1 : 0Лацио
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Ювентус3 : 0Лацио
16.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Ювентус2 : 2Лацио
20.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Лацио0 : 2Ювентус
06.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Ювентус3 : 1Лацио
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Лацио1 : 1Ювентус
20.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Ювентус2 : 1Лацио
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лацио1 : 0Ювентус
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Ювентус0 : 0
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус2 : 2
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 2 : 1Ювентус
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Ювентус3 : 2
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лацио1 : 0Ювентус
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 2 : 3Лацио
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лацио1 : 2
05.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 3 : 0Лацио
01.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Лацио0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка Италии: «Ювентус» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Фрозиноне
Пиза
1 : 0
Удинезе
Катандзаро
4 : 1
Дженоа
Модена
4 : 3
Болонья
Чезена
2 : 0
Эмполи
Читтаделла
1 : 2
Бари
Парма
0 : 3
Верона
Асколи
3 : 1
Кальяри
Палермо
2 : 1 ДВ
Салернитана
Тернана
1 : 0
Козенца
Сассуоло
2 : 5 ДВ
Лечче
Комо
1 : 0
Монца
Реджана
1 : 2
Кремонезе
Кротоне
3 : 1 ДВ
Сампдория
Зюйдтироль
1 : 1 7 : 6
Специя
Венеция
2 : 2 4 : 3
Торино
ФеральпиСало
2 : 1
1/16 финала
Кремонезе
Читтаделла
2 : 1 ДВ
Салернитана
Сампдория
4 : 0
Болонья
Верона
2 : 0
Дженоа
Реджана
2 : 1 ДВ
Лечче
Парма
2 : 4
Удинезе
Кальяри
1 : 2 ДВ
Сассуоло
Специя
0 : 0 5 : 4
Торино
Фрозиноне
1 : 2 ДВ
1/8 финала
Лацио
Дженоа
1 : 0
Фиорентина
Парма
2 : 2 4 : 1
Наполи
Фрозиноне
0 : 4
Интер М
Болонья
1 : 2 ДВ
Милан
Кальяри
4 : 1
Аталанта
Сассуоло
3 : 1
Рома
Кремонезе
2 : 1
Ювентус
Салернитана
6 : 1
1/4 финала
Фиорентина
Болонья
0 : 0 5 : 4
Лацио
Рома
1 : 0
Милан
Аталанта
1 : 2
Ювентус
Фрозиноне
4 : 0
1/2 финала
Команда12
Ювентус
Лацио
02.0423.04
Команда12
Фиорентина
Аталанта
03.0424.04
Финал
SF1
SF2
15.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close