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Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Людвигспаркштадион (Саарбрюккен, Германия), вместимость: 35303
02 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/2 финала
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Кайзерслаутерн, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Людвигспаркштадион (Саарбрюккен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
1 Германия вр Тим Шрайбер
29 Германия зщ Лукас Бёдер
16 Германия зщ Бьярне Тёльке
7 Германия пз Калоджеро Риццуто
19 Германия пз Марцель Гаус
10 Германия пз Касим Рабихич
23 Германия пз Тим Цивея
8 Германия пз Мануэль Цайц
33 Германия пз Лука Кербер
25 Франция нп Амин Наифи
22 Германия нп Симон Штеле
32 Германия вр Робин Химмельман
33 Швейцария зщ Ян Эльведи
2 Германия зщ Борис Томиак
6 Мали зщ Алмами Туре
27 Германия зщ Франк Ронштадт
15 Польша зщ Тимотеуш Пухач
26 Чехия пз Филип Калоч
16 Германия пз Юлиан Нихюс
7 Германия пз Марлон Риттер
11 Германия пз Кенни Редондо
19 Германия нп Даниэль Ганслик
Главные тренеры
Германия Рюдигер Зиль
Германия Дирк Шустер
Германия Рюдигер Зиль
История личных встреч
12.03.2024 Кубок Германии 1/4 финала Саарбрюккен2 : 1
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Саарбрюккен2 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Саарбрюккен2 : 1
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Саарбрюккен2 : 1
09.06.2020 Кубок Германии 1/2 финала Саарбрюккен0 : 3
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Кайзерслаутерн1 : 3
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 1Кайзерслаутерн
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Кайзерслаутерн3 : 2
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 0 : 3Кайзерслаутерн
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Кайзерслаутерн0 : 4
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Карлсруэ
2 : 1
Берзенбрюк
Боруссия М
0 : 7
Зандхаузен
Ганновер-96
3 : 3 4 : 2
Айнтрахт Б
Шальке-04
1 : 3
Карл Цейсс
Герта
0 : 5
Балинген
Штутгарт
0 : 4
Атлас Д
Санкт-Паули
0 : 5
Виктория 1904
Вердер
3 : 2
Обернойланд
Нюрнберг
1 : 9
Шотт
Боруссия Д
1 : 6
Тойтония Оттензен
Байер
0 : 8
Гютерсло
Хольштайн
0 : 2
Эльверсберг
Майнц
0 : 1
Галлешер
Гройтер Фюрт
0 : 1
Арминия
Бохум
2 : 2 4 : 1
Ростокер
Хайденхайм
0 : 8
Рот-Вайсс Эс
Гамбург
3 : 4 ДВ
Иллертиссен
Фортуна
1 : 3
Маккаби Б
Вольфсбург
0 : 6
Рот-Вайсс К
Кайзерслаутерн
0 : 5
Локомотив Лейпциг
Айнтрахт Ф
0 : 7
Оберахерн
Фрайбург
0 : 2
Унтерхахинг
Аугсбург
2 : 0
Энерги
Падерборн 07
0 : 7
Франкфурт
Ганза Р
1 : 1 0 : 3
Астория Вальдорф
Унион
0 : 4
Хомбург
Дармштадт 98
3 : 0
Ян
Магдебург
1 : 2
Любек
Хоффенхайм
1 : 4
Оснабрюк
Кёльн
1 : 3 ДВ
Пройссен Мюнстер
Бавария
0 : 4
Веен
РБ Лейпциг
2 : 3
1/16 финала
Штутгарт
Унион
1 : 0
Вольфсбург
РБ Лейпциг
1 : 0
Санкт-Паули
Шальке-04
2 : 1 ДВ
Хомбург
Гройтер Фюрт
2 : 1
Унтерхахинг
Фортуна
3 : 6 ДВ
Кайзерслаутерн
Кёльн
3 : 2
Арминия
Гамбург
1 : 1 3 : 4
Боруссия М
Хайденхайм
3 : 1
Зандхаузен
Байер
2 : 5
Хольштайн
Магдебург
3 : 3 3 : 4
Фрайбург
Падерборн 07
1 : 3
Боруссия Д
Хоффенхайм
1 : 0
Виктория 1904
Айнтрахт Ф
0 : 2
Саарбрюккен
Бавария
2 : 1
Нюрнберг
Ганза Р
3 : 2 ДВ
Герта
Майнц
3 : 0
1/8 финала
Магдебург
Фортуна
1 : 2
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
2 : 0
Хомбург
Санкт-Паули
1 : 4
Боруссия М
Вольфсбург
1 : 0 ДВ
Байер
Падерборн 07
3 : 1
Саарбрюккен
Айнтрахт Ф
2 : 0
Герта
Гамбург
3 : 3 5 : 3
Штутгарт
Боруссия Д
2 : 0
1/4 финала
Санкт-Паули
Фортуна
2 : 2 3 : 4
Герта
Кайзерслаутерн
1 : 3
Байер
Штутгарт
3 : 2
Саарбрюккен
Боруссия М
2 : 1
1/2 финала
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
02.04
Байер
Фортуна
03.04

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