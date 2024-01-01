Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Людвигспаркштадион (Саарбрюккен, Германия), вместимость: 35303
02 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/2 финала
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Кайзерслаутерн, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Людвигспаркштадион (Саарбрюккен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
|1
|вр
|Тим Шрайбер
|29
|зщ
|Лукас Бёдер
|16
|зщ
|Бьярне Тёльке
|7
|пз
|Калоджеро Риццуто
|19
|пз
|Марцель Гаус
|10
|пз
|Касим Рабихич
|23
|пз
|Тим Цивея
|8
|пз
|Мануэль Цайц
|33
|пз
|Лука Кербер
|25
|нп
|Амин Наифи
|22
|нп
|Симон Штеле
|32
|вр
|Робин Химмельман
|33
|зщ
|Ян Эльведи
|2
|зщ
|Борис Томиак
|6
|зщ
|Алмами Туре
|27
|зщ
|Франк Ронштадт
|15
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|26
|пз
|Филип Калоч
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|7
|пз
|Марлон Риттер
|11
|пз
|Кенни Редондо
|19
|нп
|Даниэль Ганслик
Главные тренеры
|Рюдигер Зиль
|Дирк Шустер
|Рюдигер Зиль
История личных встреч
|12.03.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|09.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|0 : 3
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
1-й раунд
| Саарбрюккен
Карлсруэ
|2 : 1
| Берзенбрюк
Боруссия М
|0 : 7
| Зандхаузен
Ганновер-96
|3 : 3 4 : 2
| Айнтрахт Б
Шальке-04
|1 : 3
| Карл Цейсс
Герта
|0 : 5
| Балинген
Штутгарт
|0 : 4
| Атлас Д
Санкт-Паули
|0 : 5
| Виктория 1904
Вердер
|3 : 2
| Обернойланд
Нюрнберг
|1 : 9
| Шотт
Боруссия Д
|1 : 6
| Тойтония Оттензен
Байер
|0 : 8
| Гютерсло
Хольштайн
|0 : 2
| Эльверсберг
Майнц
|0 : 1
| Галлешер
Гройтер Фюрт
|0 : 1
| Арминия
Бохум
|2 : 2 4 : 1
| Ростокер
Хайденхайм
|0 : 8
| Рот-Вайсс Эс
Гамбург
|3 : 4 ДВ
| Иллертиссен
Фортуна
|1 : 3
| Маккаби Б
Вольфсбург
|0 : 6
| Рот-Вайсс К
Кайзерслаутерн
|0 : 5
| Локомотив Лейпциг
Айнтрахт Ф
|0 : 7
| Оберахерн
Фрайбург
|0 : 2
| Унтерхахинг
Аугсбург
|2 : 0
| Энерги
Падерборн 07
|0 : 7
| Франкфурт
Ганза Р
|1 : 1 0 : 3
| Астория Вальдорф
Унион
|0 : 4
| Хомбург
Дармштадт 98
|3 : 0
| Ян
Магдебург
|1 : 2
| Любек
Хоффенхайм
|1 : 4
| Оснабрюк
Кёльн
|1 : 3 ДВ
| Пройссен Мюнстер
Бавария
|0 : 4
| Веен
РБ Лейпциг
|2 : 3
1/16 финала
| Штутгарт
Унион
|1 : 0
| Вольфсбург
РБ Лейпциг
|1 : 0
| Санкт-Паули
Шальке-04
|2 : 1 ДВ
| Хомбург
Гройтер Фюрт
|2 : 1
| Унтерхахинг
Фортуна
|3 : 6 ДВ
| Кайзерслаутерн
Кёльн
|3 : 2
| Арминия
Гамбург
|1 : 1 3 : 4
| Боруссия М
Хайденхайм
|3 : 1
| Зандхаузен
Байер
|2 : 5
| Хольштайн
Магдебург
|3 : 3 3 : 4
| Фрайбург
Падерборн 07
|1 : 3
| Боруссия Д
Хоффенхайм
|1 : 0
| Виктория 1904
Айнтрахт Ф
|0 : 2
| Саарбрюккен
Бавария
|2 : 1
| Нюрнберг
Ганза Р
|3 : 2 ДВ
| Герта
Майнц
|3 : 0
1/8 финала
| Магдебург
Фортуна
|1 : 2
| Кайзерслаутерн
Нюрнберг
|2 : 0
| Хомбург
Санкт-Паули
|1 : 4
| Боруссия М
Вольфсбург
|1 : 0 ДВ
| Байер
Падерборн 07
|3 : 1
| Саарбрюккен
Айнтрахт Ф
|2 : 0
| Герта
Гамбург
|3 : 3 5 : 3
| Штутгарт
Боруссия Д
|2 : 0
1/4 финала
| Санкт-Паули
Фортуна
|2 : 2 3 : 4
| Герта
Кайзерслаутерн
|1 : 3
| Байер
Штутгарт
|3 : 2
| Саарбрюккен
Боруссия М
|2 : 1
1/2 финала
| Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
|02.04
| Байер
Фортуна
|03.04