Эксельсиор - ПСВ Эйндховен 02 Апреля прямая трансляция
02 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПСВ Эйндховен, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|16
|зщ
|Свен Ньивпорт
|32
|зщ
|Siem de Moes
|10
|пз
|Кензо Гаудмейн
|14
|пз
|Коухаиб Дриош
|33
|пз
|Юлиан Бас
|7
|пз
|Лазарос Лампру
|23
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|15
|пз
|Ноа Науйокс
|22
|нп
|Мимейрхел Бенита
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|8
|зщ
|Серджино Дест
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|27
|нп
|Ирвин Лосано
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Маринус Дейкхёйзен
|Петер Бош
История личных встреч
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|28.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 6
|02.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|07.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|6 : 0
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|26.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|14.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|24.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 3
|27.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|4 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|5 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|72
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|27
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|27
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|40
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|27
|36
|9
|Спарта
|27
|34
|10
|Фортуна
|27
|34
|11
|Херенвен
|27
|32
|12
|Алмере Сити
|27
|31
|13
|ПЕК Зволле
|27
|28
|14
|Хераклес
|27
|26
|15
|Валвейк
|27
|23
|16
|Эксельсиор
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|27
|15