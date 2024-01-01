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Эксельсиор - ПСВ Эйндховен 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Эксельсиор
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПСВ Эйндховен, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
16 Нидерланды зщ Свен Ньивпорт
32 Нидерланды зщ Siem de Moes
10 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
14 Нидерланды пз Коухаиб Дриош
33 Нидерланды пз Юлиан Бас
7 Греция пз Лазарос Лампру
23 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
15 Нидерланды пз Ноа Науйокс
22 Нидерланды нп Мимейрхел Бенита
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
3 Нидерланды зщ Джордан Тезе
5 Бразилия зщ Андре Рамальо
18 Франция зщ Оливье Боскальи
8 США зщ Серджино Дест
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
27 Мексика нп Ирвин Лосано
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Нидерланды Маринус Дейкхёйзен
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Эксельсиор
08.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0Эксельсиор
28.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Эксельсиор1 : 6ПСВ Эйндховен
02.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
07.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0Эксельсиор
07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Эксельсиор
26.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Эксельсиор1 : 2ПСВ Эйндховен
14.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Эксельсиор
24.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Эксельсиор1 : 3ПСВ Эйндховен
27.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Эксельсиор1 : 3ПСВ Эйндховен
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 3 : 0Эксельсиор
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Эксельсиор1 : 1
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 4 : 0Эксельсиор
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 5 : 2Эксельсиор
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Эксельсиор1 : 2
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 3 : 1ПСВ Эйндховен
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 0ПСВ Эйндховен
08.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2772
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2765
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2756
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2752
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2744
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2742
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2740
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2736
9 Спарта2734
10 Фортуна2734
11 Херенвен2732
12 Алмере Сити2731
13 ПЕК Зволле2728
14 Хераклес2726
15 Валвейк2723
16 Эксельсиор2722
17
Зона вылета
Витесс2717
18
Зона вылета
Волендам2715

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