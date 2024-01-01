Сабуртало - Динамо Бт 02 Апреля прямая трансляция
02 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Бт, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|03.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 1
|21.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|2 : 4
|21.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 2
|12.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 2
|01.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|4 : 0
|12.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|01.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|5
|10
|4
|Колхети-1913
|5
|8
|5
|Динамо Тб
|5
|7
|6
|Торпедо Кт
|5
|6
|7
|Гагра
|5
|4
| 8
Стыковая зона
|Телави
|5
|3
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|5
|3
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|5
|2