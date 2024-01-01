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Сабуртало - Динамо Бт 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
Сабуртало
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Бт, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало0 : 0Динамо Бт
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт2 : 1Сабуртало
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 3Динамо Бт
03.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Бт3 : 1Сабуртало
21.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Сабуртало2 : 4Динамо Бт
21.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт3 : 2Сабуртало
12.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Сабуртало0 : 0Динамо Бт
13.03.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Бт2 : 2Сабуртало
01.11.2021 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Бт4 : 0Сабуртало
12.09.2021 Грузия - Высшая лига 23-й тур Сабуртало1 : 1Динамо Бт
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 3 : 1Сабуртало
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало1 : 0
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 2
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 2 : 3Сабуртало
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало1 : 0
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Бт3 : 2
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 0 : 1Динамо Бт
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Бт1 : 0
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 3Динамо Бт
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Бт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт515
2
Квалификация Лиги конференций
Дила512
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало510
4 Колхети-191358
5 Динамо Тб57
6 Торпедо Кт56
7 Гагра54
8
Стыковая зона
Телави53
9
Стыковая зона
Самтредиа53
10
Зона вылета
Самгурали52

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