03:41 ()
Свернуть список

Торпедо Кт - Колхети-1913 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
Торпедо Кт
Колхети-1913

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Колхети-1913, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
08.12.2018 Грузия - Высшая лига 36-й тур Торпедо Кт4 : 0Колхети-1913
30.09.2018 Грузия - Высшая лига 27-й тур Колхети-19130 : 0Торпедо Кт
04.07.2018 Грузия - Высшая лига 18-й тур Торпедо Кт3 : 0Колхети-1913
01.05.2018 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 1Торпедо Кт
19.10.2017 Грузия - Высшая лига 30-й тур Колхети-19131 : 2Торпедо Кт
05.08.2017 Грузия - Высшая лига 21-й тур Торпедо Кт0 : 0Колхети-1913
13.05.2017 Грузия - Высшая лига 12-й тур Колхети-19130 : 3Торпедо Кт
19.03.2017 Грузия - Высшая лига 3-й тур Торпедо Кт2 : 1Колхети-1913
13.03.2016 Грузия - Высшая лига 20-й тур Колхети-19132 : 0Торпедо Кт
20.09.2015 Грузия - Высшая лига 5-й тур Торпедо Кт1 : 0Колхети-1913
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 3 : 2Торпедо Кт
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Торпедо Кт1 : 0
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Торпедо Кт
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт2 : 3
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Торпедо Кт4 : 1
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19133 : 1
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Колхети-1913
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Колхети-19132 : 1
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 1Колхети-1913
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Колхети-1913
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт515
2
Квалификация Лиги конференций
Дила512
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало510
4 Колхети-191358
5 Динамо Тб57
6 Торпедо Кт56
7 Гагра54
8
Стыковая зона
Телави53
9
Стыковая зона
Самтредиа53
10
Зона вылета
Самгурали52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close