Торпедо Кт - Колхети-1913 02 Апреля прямая трансляция
02 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Колхети-1913, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|08.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|4 : 0
|30.09.2018
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|04.07.2018
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.05.2018
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2017
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|05.08.2017
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|13.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|19.03.2017
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|13.03.2016
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|20.09.2015
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 1
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|5
|10
|4
|Колхети-1913
|5
|8
|5
|Динамо Тб
|5
|7
|6
|Торпедо Кт
|5
|6
|7
|Гагра
|5
|4
| 8
Стыковая зона
|Телави
|5
|3
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|5
|3
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|5
|2