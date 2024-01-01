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Бенфика - Спортинг 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/2 финала. 2-й матч
Бенфика
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Португалия Жозе Пезейру
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 1Бенфика
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Бенфика2 : 1Спортинг
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2Бенфика
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Бенфика2 : 2Спортинг
17.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг0 : 2Бенфика
29.01.2022 Португалия - Кубок лиги Финал Бенфика1 : 2Спортинг
04.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика1 : 3Спортинг
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика4 : 3Спортинг
02.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0Бенфика
25.07.2020 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика2 : 1Спортинг
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 0
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 1Бенфика
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 0 : 1Бенфика
10.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика3 : 1
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Бенфика2 : 2
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 2Спортинг
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг6 : 1
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1Спортинг
10.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 3Спортинг
06.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Спортинг1 : 1
Турнирная таблица
3-й раунд
Паредиш
Морейренсе
2 : 1
Торринсе
Риу Аве
2 : 1
Канелаш 2010
Шавиш
0 : 0 5 : 3
Вилаверденсе
Фаренсе
3 : 2
1/16 финала
Визела
Эштрела
2 : 1 ДВ
Порту
Монталегри
4 : 0
Канелаш 2010
Маритиму
1 : 3
Серпа
Жил Висенте
0 : 1
Насьонал
Каза Пия
0 : 0 6 : 5
Портимоненсе
Брага
1 : 4
Пенафиел
Витория Сетубал
3 : 2 ДВ
Витория Гимарайнш
Вилаверденсе
4 : 1
Бенфика
Фамаликан
2 : 0
У Элваш
Санта-Клара
1 : 1 1 : 4
Лейрия
Малвейра
5 : 0
Паредиш
Амаранти
0 : 2
Торринсе
Тондела
1 : 1 2 : 4
Эшторил
Мафра
2 : 1
Спортинг
Думиенсе
8 : 0
Арока
Боавишта
2 : 2 4 : 3
1/8 финала
Спортинг
Тондела
4 : 0
Эшторил
Порту
0 : 4
Маритиму
Лейрия
0 : 3
Жил Висенте
Амаранти
3 : 1
Визела
Арока
1 : 0
Бенфика
Брага
3 : 2
Санта-Клара
Насьонал
1 : 1 4 : 2
Витория Гимарайнш
Пенафиел
1 : 0
1/4 финала
Лейрия
Спортинг
0 : 3
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
3 : 1
Визела
Бенфика
1 : 2
Санта-Клара
Порту
1 : 2
1/2 финала
Команда12
Спортинг
Бенфика
2 : 1 02.04
Команда12
Витория Гимарайнш
Порту
03.0417.04
Финал
WSF 1
WSF 2
26.05

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