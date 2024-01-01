Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
2-й период, 40'
5 : 1
- 13:591:0Николас Робертсон
- 14:322:0Остон Мэттьюс
- 21:263:1Тайлер Бертуцци
- 28:324:1Давид Кемпф
- 34:055:1Мэтт Нис
0'
20'
40'
60'
- 20:472:1Брэндон Монтур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Флорида Пантерз
Санрайз
|35
|вр
|Илья Самсонов
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|25
|зщ
|Конор Тимминс
|55
|зщ
|Марк Джиордано
|11
|нп
|Макс Доми
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|91
|нп
|Джон Таварес
|74
|нп
|Бобби Макманн
|89
|нп
|Николас Робертсон
|29
|нп
|Понтус Хольмберг
|23
|нп
|Мэтт Нис
|75
|нп
|Райан Ривз
|64
|нп
|Давид Кемпф
|24
|нп
|Коннор Дьюар
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|12
|нп
|Джона Гаджович
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|23
|нп
|Картер Вераге
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|17
|нп
|Эван Родригес
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Пол Морис
История личных встреч
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|13.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|2 : 3 ОТ
|11.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 2
|08.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|05.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|2 : 3
|03.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 1-й матч
|2 : 4
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|30.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|74
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|74
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|93
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|89
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|8
|Филадельфия Флайерз
|75
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|74
|80
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|73
|75
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|60
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|74
|100
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|94
|5
|Виннипег Джетс
|74
|94
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|74
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Калгари Флэймз
|73
|73
|12
|Сиэтл Кракен
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|42