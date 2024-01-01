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Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Торонто Мэйпл Лифс
2-й период, 40'
5 : 1
Флорида Пантерз

  • 13:59
    1:0
    Николас Робертсон
  • 14:32
    2:0
    Остон Мэттьюс
  • 21:26
    3:1
    Тайлер Бертуцци
  • 28:32
    4:1
    Давид Кемпф
  • 34:05
    5:1
    Мэтт Нис
0'
20'
40'
60'
  • 20:47
    2:1
    Брэндон Монтур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Флорида Пантерз
Санрайз
35РоссияврИлья Самсонов
60СШАврДжозеф Уолл
22СШАзщДжейк Маккейб
2КанадазщСимон Бенуа
46РоссиязщИлья Любушкин
78КанадазщТи Джей Броди
25КанадазщКонор Тимминс
55КанадазщМарк Джиордано
11КанаданпМакс Доми
34СШАнпОстон Мэттьюс
59КанаданпТайлер Бертуцци
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
74КанаданпБобби Макманн
89СШАнпНиколас Робертсон
29ШвециянпПонтус Хольмберг
23СШАнпМэтт Нис
75КанаданпРайан Ривз
64ЧехиянпДавид Кемпф
24КанаданпКоннор Дьюар
72РоссияврСергей Бобровский
41СШАврЭнтони Столарз
5КанадазщАарон Экблад
42ШвециязщГустав Форслинг
62КанадазщБрэндон Монтур
77ФинляндиязщНико Миккола
7РоссиязщДмитрий Куликов
91ШвециязщОливер Экман-Ларссон
12КанаданпДжона Гаджович
13КанаданпСэм Райнхарт
16ФинляндиянпАлександр Барков
23КанаданпКартер Вераге
19СШАнпМэттью Ткачук
9КанаданпСэм Беннетт
17КанаданпЭван Родригес
10РоссиянпВладимир Тарасенко
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
94КанаданпРайан Ломберг
82ШвециянпКевин Стенлунд
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаПол Морис
История личных встреч
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1 БФлорида Пантерз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Торонто Мэйпл Лифс
13.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
11.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 2-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 3Флорида Пантерз
03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Флорида Пантерз
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
30.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 6Торонто Мэйпл Лифс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 1
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Торонто Мэйпл Лифс
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 3
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 Б
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Флорида Пантерз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БФлорида Пантерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс74104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7499
5 Торонто Мэйпл Лифс7393
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7389
7 Вашингтон Кэпиталз7382
8 Филадельфия Флайерз7582
9 Детройт Ред Уингз7480
10 Нью-Йорк Айлендерс7377
11 Нью-Джерси Дэвилз7476
12 Питтсбург Пингвинз7375
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7460
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш74100
4 Эдмонтон Ойлерз7294
5 Виннипег Джетс7494
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7387
9 Сент-Луис Блюз7482
10 Миннесота Уайлд7379
11 Калгари Флэймз7373
12 Сиэтл Кракен7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7342

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