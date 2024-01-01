Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
2-й период, 38'
0 : 2
0'
20'
40'
60'
- 00:180:1Брайан Раст
- 10:390:2Сидни Кросби
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Стартовый состав
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|23
|зщ
|Адам Фокс
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|6
|зщ
|Зак Джонс
|10
|нп
|Артемий Панарин
|16
|нп
|Винсент Трочек
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|20
|нп
|Крис Крайдер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|96
|нп
|Джек Рослович
|24
|нп
|Каапо Какко
|91
|нп
|Александер Веннберг
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|26
|нп
|Джимми Веси
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|3
|зщ
|Джек Сент-Айвани
|5
|зщ
|Райан Ши
|8
|нп
|Майкл Бантинг
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|71
|нп
|Евгений Малкин
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|20
|нп
|Ларс Эллер
|19
|нп
|Райлли Смит
|18
|нп
|Ессе Пульюярви
|77
|нп
|Джефф Картер
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Майк Салливан
История личных встреч
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|21.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|16.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 7-й матч
|4 : 3 ОТ
|14.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|3 : 5
|12.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|5 : 3
|10.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|7 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 8
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|74
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|74
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|93
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|89
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|8
|Филадельфия Флайерз
|75
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|74
|80
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|73
|75
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|60
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|74
|100
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|94
|5
|Виннипег Джетс
|74
|94
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|74
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Калгари Флэймз
|73
|73
|12
|Сиэтл Кракен
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|42