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Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
2-й период, 38'
0 : 2
Питтсбург Пингвинз

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 00:18
      0:1
      Брайан Раст
    • 10:39
      0:2
      Сидни Кросби
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Нью-Йорк Рейнджерс
    Нью-Йорк
    Питтсбург Пингвинз
    Питтсбург
    31РоссияврИгорь Шестёркин
    32СШАврДжонатан Куик
    8СШАзщДжейкоб Труба
    23СШАзщАдам Фокс
    79СШАзщК'Андре Миллер
    55СШАзщРайан Линдгрен
    4КанадазщБрэйден Шнайдер
    6СШАзщЗак Джонс
    10РоссиянпАртемий Панарин
    16СШАнпВинсент Трочек
    13КанаданпАлекси Лафреньер
    20СШАнпКрис Крайдер
    93ШвециянпМика Зибанеджад
    96СШАнпДжек Рослович
    24ФинляндиянпКаапо Какко
    91ШвециянпАлександер Веннберг
    22СШАнпДжонни Бродзински
    26СШАнпДжимми Веси
    21КанаданпБаркли Гудроу
    50КанаданпУилл Кайлли
    39СШАврАлекс Неделькович
    58КанадазщКрис Летанг
    73КанадазщПьер-Оливье Жозеф
    65ШвециязщЭрик Карлссон
    28ШвециязщМаркус Петтерссон
    3СШАзщДжек Сент-Айвани
    5СШАзщРайан Ши
    8КанаданпМайкл Бантинг
    17СШАнпБрайан Раст
    87КанаданпСидни Кросби
    10СШАнпДрю О'Коннор
    67ШвециянпРикард Ракелль
    71РоссиянпЕвгений Малкин
    48ФинляндиянпВалттери Пуустинен
    20ДаниянпЛарс Эллер
    19КанаданпРайлли Смит
    18ФинляндиянпЕссе Пульюярви
    77КанаданпДжефф Картер
    52ШвециянпЭмиль Бемстрём
    Главные тренеры
    СШАПитер Лавиолетт
    СШАМайк Салливан
    История личных встреч
    16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 7Нью-Йорк Рейнджерс
    23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
    19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 0Питтсбург Пингвинз
    17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Питтсбург Пингвинз
    12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
    21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
    16.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
    14.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Питтсбург Пингвинз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
    12.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Питтсбург Пингвинз
    10.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Питтсбург Пингвинз7 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
    31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 8Нью-Йорк Рейнджерс
    29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
    27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 5 ОТ
    24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 Б
    22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
    31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БПиттсбург Пингвинз
    29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2
    27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1
    24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
    23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Питтсбург Пингвинз
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Нью-Йорк Рейнджерс74104
    2 Каролина Харрикейнз75101
    3 Бостон Брюинз75101
    4 Флорида Пантерз7499
    5 Торонто Мэйпл Лифс7393
    6 Тампа-Бэй Лайтнинг7389
    7 Вашингтон Кэпиталз7382
    8 Филадельфия Флайерз7582
    9 Детройт Ред Уингз7480
    10 Нью-Йорк Айлендерс7377
    11 Нью-Джерси Дэвилз7476
    12 Питтсбург Пингвинз7375
    13 Баффало Сэйбрз7575
    14 Оттава Сенаторз7370
    15 Монреаль Канадиенс7368
    16 Коламбус Блю Джекетс7460
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Даллас Старз75103
    2 Ванкувер Кэнакс74100
    3 Колорадо Эвеланш74100
    4 Эдмонтон Ойлерз7294
    5 Виннипег Джетс7494
    6 Нэшвилл Предаторз7490
    7 Вегас Голден Найтс7490
    8 Лос-Анджелес Кингз7387
    9 Сент-Луис Блюз7482
    10 Миннесота Уайлд7379
    11 Калгари Флэймз7373
    12 Сиэтл Кракен7373
    13 Аризона Койотс7467
    14 Анахайм Дакс7552
    15 Чикаго Блэкхоукс7449
    16 Сан-Хосе Шаркс7342

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