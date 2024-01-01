Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Перерыв
2 : 3
- 04:571:0Ноа Кейтс
- 20:432:2Трэвис Санхайм
0'
20'
40'
60'
- 212:031:1Мэтт Мартин12:211:2Бо Хорват
- 37:542:3Андерс Ли
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|28
|вр
|Иван Федотов
|24
|зщ
|Ник Силер
|9
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|77
|зщ
|Эрик Джонсон
|5
|зщ
|Егор Замула
|27
|нп
|Ноа Кейтс
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|48
|нп
|Морган Фрост
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|44
|нп
|Николя Делорье
|21
|нп
|Скотт Лотон
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|25
|нп
|Райан Пилинг
|40
|вр
|Семён Варламов
|30
|вр
|Илья Сорокин
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|28
|зщ
|Александр Романов
|6
|зщ
|Райан Пулок
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|2
|зщ
|Майк Райлли
|14
|нп
|Бо Хорват
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|27
|нп
|Андерс Ли
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|29
|нп
|Брок Нельсон
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|32
|нп
|Кайл Маклин
|17
|нп
|Мэтт Мартин
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Патрик Руа
История личных встреч
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|07.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|03.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|74
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|74
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|93
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|89
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|8
|Филадельфия Флайерз
|75
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|74
|80
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|73
|75
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|60
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|74
|100
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|94
|5
|Виннипег Джетс
|74
|94
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|74
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Калгари Флэймз
|73
|73
|12
|Сиэтл Кракен
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|42