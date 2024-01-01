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Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Филадельфия Флайерз
Перерыв
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс

  • 04:57
    1:0
    Ноа Кейтс
  • 20:43
    2:2
    Трэвис Санхайм
0'
20'
40'
60'
  • 2
    12:03
    1:1
    Мэтт Мартин
    12:21
    1:2
    Бо Хорват
  • 37:54
    2:3
    Андерс Ли
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
33ШвецияврСамуэль Эрссон
28РоссияврИван Федотов
24СШАзщНик Силер
9КанадазщДжейми Драйсдейл
6КанадазщТрэвис Санхайм
8СШАзщКэм Йорк
77СШАзщЭрик Джонсон
5РоссиязщЕгор Замула
27СШАнпНоа Кейтс
11КанаданпТрэвис Конечны
14КанаданпШон Кутюрье
71КанаданпТайсон Фёрстер
89СШАнпКэм Аткинсон
48КанаданпМорган Фрост
74КанаданпОуэн Типпетт
44КанаданпНиколя Делорье
21КанаданпСкотт Лотон
86СШАнпДжоэль Фараби
19СШАнпГарнет Хэтэуэй
25СШАнпРайан Пилинг
40РоссияврСемён Варламов
30РоссияврИлья Сорокин
8КанадазщНоа Добсон
28РоссиязщАлександр Романов
6КанадазщРайан Пулок
3КанадазщАдам Пелеч
41КанадазщРоберт Бортуццо
2СШАзщМайк Райлли
14КанаданпБо Хорват
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
27СШАнпАндерс Ли
21СШАнпКайл Палмьери
29СШАнпБрок Нельсон
18ШвециянпПьер Энгвалль
20СШАнпХадсон Фэшинг
13КанаданпМэтью Барзал
53КанаданпКейси Сизикас
15КанаданпКэл Клаттербак
32СШАнпКайл Маклин
17КанаданпМэтт Мартин
Главные тренеры
СШАДжон Торторелла
КанадаПатрик Руа
История личных встреч
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 1 БФиладельфия Флайерз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2Филадельфия Флайерз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Филадельфия Флайерз
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 0Филадельфия Флайерз
07.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2Нью-Йорк Айлендерс
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Филадельфия Флайерз
05.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
03.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Филадельфия Флайерз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 5
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Филадельфия Флайерз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТФиладельфия Флайерз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 4
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 3
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс74104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7499
5 Торонто Мэйпл Лифс7393
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7389
7 Вашингтон Кэпиталз7382
8 Филадельфия Флайерз7582
9 Детройт Ред Уингз7480
10 Нью-Йорк Айлендерс7377
11 Нью-Джерси Дэвилз7476
12 Питтсбург Пингвинз7375
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7460
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш74100
4 Эдмонтон Ойлерз7294
5 Виннипег Джетс7494
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7387
9 Сент-Луис Блюз7482
10 Миннесота Уайлд7379
11 Калгари Флэймз7373
12 Сиэтл Кракен7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7342

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