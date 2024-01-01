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Тампа-Бэй Лайтнинг - Детройт Ред Уингз 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);
Тампа-Бэй Лайтнинг
2-й период, 37'
1 : 1
Детройт Ред Уингз

  • 28:36
    1:1
    Энтони Чирелли
0'
20'
40'
60'
  • 20:37
    0:1
    Патрик Кейн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Детройт Ред Уингз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Детройт Ред Уингз
Детройт
88РоссияврАндрей Василевский
81СловакиязщЭрик Чернак
43КанадазщДаррен Рэддиш
77ШвециязщВиктор Хедман
24КанадазщМэтт Дамба
48СШАзщНик Пербикс
78НорвегиязщЭмиль Лиллеберг
86РоссиянпНикита Кучеров
21КанаданпБрейден Пойнт
10КанаданпЭнтони Дюклер
91КанаданпСтивен Стэмкос
71КанаданпЭнтони Чирелли
38КанаданпБрэндон Хагель
41СШАнпМитчелл Чаффи
20КанаданпНик Пол
23СШАнпМайки Эйссимонт
64СШАнпТайлер Мотт
11СШАнпЛюк Гленденинг
84КанаданпТаннер Жанно
31СШАKyle Konin
34СШАврАлекс Лайон
47КанадаврДжеймс Раймер
96КанадазщДжейк Уолман
53ГерманиязщМориц Зайдер
46СШАзщДжефф Питри
77ШвециязщСимон Эдвинссон
41СШАзщШейн Гостисбер
8КанадазщБен Шьяро
88СШАнпПатрик Кейн
21СШАнпОстин Чарник
71СШАнпДилан Ларкин
93СШАнпАлекс Дебринкэт
23ШвециянпЛукас Рэймонд
37СШАнпДжей Ти Комфер
57КанаданпДэвид Перрон
36СШАнпКристиан Фишер
18СШАнпЭндрю Копп
27КанаданпМайкл Расмуссен
90КанаданпДжо Велено
14КанаданпРобби Фаббри
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
СШАДерек Лалонд
История личных встреч
22.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 0Детройт Ред Уингз
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4Детройт Ред Уингз
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4Детройт Ред Уингз
26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Детройт Ред Уингз
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 7 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БДетройт Ред Уингз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Детройт Ред Уингз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Детройт Ред Уингз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс74104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7499
5 Торонто Мэйпл Лифс7393
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7389
7 Вашингтон Кэпиталз7382
8 Филадельфия Флайерз7582
9 Детройт Ред Уингз7480
10 Нью-Йорк Айлендерс7377
11 Нью-Джерси Дэвилз7476
12 Питтсбург Пингвинз7375
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7460
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш74100
4 Эдмонтон Ойлерз7294
5 Виннипег Джетс7494
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7387
9 Сент-Луис Блюз7482
10 Миннесота Уайлд7379
11 Калгари Флэймз7373
12 Сиэтл Кракен7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7342

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