Тампа-Бэй Лайтнинг - Детройт Ред Уингз 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
02 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);
2-й период, 37'
1 : 1
- 28:361:1Энтони Чирелли
0'
20'
40'
60'
- 20:370:1Патрик Кейн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Детройт Ред Уингз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Детройт Ред Уингз
Детройт
|88
|вр
|Андрей Василевский
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|78
|зщ
|Эмиль Лиллеберг
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|41
|нп
|Митчелл Чаффи
|20
|нп
|Ник Пол
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|84
|нп
|Таннер Жанно
|31
|Kyle Konin
|34
|вр
|Алекс Лайон
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|46
|зщ
|Джефф Питри
|77
|зщ
|Симон Эдвинссон
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|88
|нп
|Патрик Кейн
|21
|нп
|Остин Чарник
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|18
|нп
|Эндрю Копп
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|90
|нп
|Джо Велено
|14
|нп
|Робби Фаббри
Главные тренеры
|Джон Купер
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|22.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|74
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|74
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|93
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|89
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|8
|Филадельфия Флайерз
|75
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|74
|80
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|73
|75
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|60
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|74
|100
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|94
|5
|Виннипег Джетс
|74
|94
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|74
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Калгари Флэймз
|73
|73
|12
|Сиэтл Кракен
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|42