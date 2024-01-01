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Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
02 Апреля 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
50 Канада вр Джордан Биннингтон
30 Канада вр Джоэль Хофер
55 Канада зщ Колтон Парэйко
4 США зщ Ник Ледди
72 США зщ Джастин Фолк
47 США зщ Тори Крюг
75 Канада зщ Тайлер Такер
6 Канада зщ Марко Сканделла
63 Канада нп Джейк Нейборс
18 Канада нп Роберт Томас
20 США нп Брэндон Саад
25 Канада нп Джордан Кайру
89 Россия нп Павел Бучневич
13 Россия нп Алексей Торопченко
42 Финляндия нп Каспери Капанен
10 Канада нп Брэйден Шенн
12 США нп Кевин Хейз
26 Австралия нп Натан Уокер
52 Канада нп Зак Дин
79 Канада нп Сэмми Бле
74 Канада вр Стюарт Скиннер
30 Канада вр Кэлвин Пикар
5 Канада зщ Коди Сеси
2 Канада зщ Эван Бушар
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
25 Канада зщ Дарнелл Нурс
73 Канада зщ Венсан Деарне
51 Канада зщ Трой Стечер
18 Канада нп Зак Хайман
97 Канада нп Коннор Макдэвид
93 Канада нп Райан Ньюджент-Хопкинс
37 США нп Уоррен Фёгеле
29 Германия нп Леон Драйзайтль
19 Канада нп Адам Хенрик
90 Канада нп Кори Перри
71 Канада нп Райан Маклауд
91 Канада нп Эвандер Кейн
10 США нп Дерек Райан
39 Канада нп Сэм Кэррик
13 Швеция нп Маттиас Янмарк
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
16.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 3Эдмонтон Ойлерз
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4 БСент-Луис Блюз
27.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 3Эдмонтон Ойлерз
22.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 2Сент-Луис Блюз
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 5 ОТСент-Луис Блюз
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2Эдмонтон Ойлерз
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 5Эдмонтон Ойлерз
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Сент-Луис Блюз
19.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 4
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2 ОТ
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Сент-Луис Блюз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Эдмонтон Ойлерз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Эдмонтон Ойлерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс74104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7499
5 Торонто Мэйпл Лифс7393
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7389
7 Вашингтон Кэпиталз7382
8 Филадельфия Флайерз7582
9 Детройт Ред Уингз7480
10 Нью-Йорк Айлендерс7377
11 Нью-Джерси Дэвилз7476
12 Питтсбург Пингвинз7375
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7460
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш74100
4 Эдмонтон Ойлерз7294
5 Виннипег Джетс7494
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7387
9 Сент-Луис Блюз7482
10 Миннесота Уайлд7379
11 Калгари Флэймз7373
12 Сиэтл Кракен7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7342

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