Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
02 Апреля 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|47
|зщ
|Тори Крюг
|75
|зщ
|Тайлер Такер
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|18
|нп
|Роберт Томас
|20
|нп
|Брэндон Саад
|25
|нп
|Джордан Кайру
|89
|нп
|Павел Бучневич
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|42
|нп
|Каспери Капанен
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|12
|нп
|Кевин Хейз
|26
|нп
|Натан Уокер
|52
|нп
|Зак Дин
|79
|нп
|Сэмми Бле
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|5
|зщ
|Коди Сеси
|2
|зщ
|Эван Бушар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|51
|зщ
|Трой Стечер
|18
|нп
|Зак Хайман
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|19
|нп
|Адам Хенрик
|90
|нп
|Кори Перри
|71
|нп
|Райан Маклауд
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|10
|нп
|Дерек Райан
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Крис Ноблох
История личных встреч
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|16.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|27.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|74
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|74
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|93
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|89
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|8
|Филадельфия Флайерз
|75
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|74
|80
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|73
|75
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|60
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|74
|100
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|94
|5
|Виннипег Джетс
|74
|94
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|74
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Калгари Флэймз
|73
|73
|12
|Сиэтл Кракен
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|42