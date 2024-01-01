Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
02 Апреля 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|4
|зщ
|Нил Пионк
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|2
|зщ
|Дилан Демело
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|64
|зщ
|Логан Стэнли
|13
|нп
|Габриэль Виларди
|55
|нп
|Марк Шайфли
|27
|нп
|Николай Элерс
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|23
|нп
|Шон Монахан
|81
|нп
|Кайл Коннор
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|7
|нп
|Владислав Наместников
|36
|нп
|Морган Бэррон
|39
|вр
|Кэм Тальбо
|31
|вр
|Давид Риттих
|8
|зщ
|Дрю Даути
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|84
|зщ
|Владислав Гавриков
|21
|зщ
|Джордан Спенс
|5
|зщ
|Андреас Энглунд
|43
|зщ
|Якоб Муврар
|9
|нп
|Адриан Кемпе
|11
|нп
|Анже Копитар
|55
|нп
|Куинтон Байфилд
|12
|нп
|Тревор Мур
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
|33
|нп
|Виктор Арвидссон
|78
|нп
|Алекс Лаферрье
|46
|нп
|Блейк Лизотт
|22
|нп
|Кевин Фиала
|34
|нп
|Артур Калиев
|61
|нп
|Тревор Льюис
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|74
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|74
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|93
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|89
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|8
|Филадельфия Флайерз
|75
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|74
|80
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|73
|75
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|60
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|74
|100
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|94
|5
|Виннипег Джетс
|74
|94
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|74
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Калгари Флэймз
|73
|73
|12
|Сиэтл Кракен
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|42