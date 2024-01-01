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Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
02 Апреля 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
39 Канада вр Лоран Броссуа
37 США вр Коннор Хеллебайк
4 США зщ Нил Пионк
44 Канада зщ Джош Моррисси
2 Канада зщ Дилан Демело
54 США зщ Дилан Сэмберг
88 США зщ Нейт Шмидт
5 Канада зщ Бренден Диллон
64 Канада зщ Логан Стэнли
13 Канада нп Габриэль Виларди
55 Канада нп Марк Шайфли
27 Дания нп Николай Элерс
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
23 Канада нп Шон Монахан
81 США нп Кайл Коннор
22 США нп Мэйсон Эпплтон
17 Канада нп Адам Лаури
62 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
9 США нп Алекс Иафалло
7 Россия нп Владислав Наместников
36 Канада нп Морган Бэррон
39 Канада вр Кэм Тальбо
31 Чехия вр Давид Риттих
8 Канада зщ Дрю Даути
44 США зщ Майки Андерсон
3 США зщ Мэтт Рой
84 Россия зщ Владислав Гавриков
21 Канада зщ Джордан Спенс
5 Швеция зщ Андреас Энглунд
43 Швеция зщ Якоб Муврар
9 Швеция нп Адриан Кемпе
11 Словения нп Анже Копитар
55 Канада нп Куинтон Байфилд
12 США нп Тревор Мур
80 Канада нп Пьер-Люк Дюбуа
33 Швеция нп Виктор Арвидссон
78 США нп Алекс Лаферрье
46 США нп Блейк Лизотт
22 Швейцария нп Кевин Фиала
34 США нп Артур Калиев
61 США нп Тревор Льюис
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5Виннипег Джетс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 5Лос-Анджелес Кингз
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Виннипег Джетс
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 6 БЛос-Анджелес Кингз
28.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 6Виннипег Джетс
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
29.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Виннипег Джетс
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Лос-Анджелес Кингз
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1Виннипег Джетс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Виннипег Джетс
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Виннипег Джетс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Лос-Анджелес Кингз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Лос-Анджелес Кингз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс74104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7499
5 Торонто Мэйпл Лифс7393
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7389
7 Вашингтон Кэпиталз7382
8 Филадельфия Флайерз7582
9 Детройт Ред Уингз7480
10 Нью-Йорк Айлендерс7377
11 Нью-Джерси Дэвилз7476
12 Питтсбург Пингвинз7375
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7460
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш74100
4 Эдмонтон Ойлерз7294
5 Виннипег Джетс7494
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7387
9 Сент-Луис Блюз7482
10 Миннесота Уайлд7379
11 Калгари Флэймз7373
12 Сиэтл Кракен7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7342

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