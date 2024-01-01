Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
02 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|29
|вр
|Маккензи Блэквуд
|1
|вр
|Дэвин Кули
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|33
|зщ
|Кален Эддисон
|3
|зщ
|Генри Тран
|84
|зщ
|Ян Рутта
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|10
|нп
|Клим Костин
|90
|нп
|Джастин Бейли
|11
|нп
|Люк Канин
|72
|нп
|Вильям Эклунд
|17
|нп
|Томас Бордело
|7
|нп
|Нико Штурм
|18
|нп
|Филип Задина
|68
|нп
|Майк Хоффман
|22
|нп
|Райан Карпентер
|62
|нп
|Кевин Лабанк
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|3
|зщ
|Уильям Борген
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|4
|зщ
|Джастин Шульц
|39
|зщ
|Райкер Эванс
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
|20
|нп
|Ээли Толванен
|7
|нп
|Джордан Эберле
|19
|нп
|Джаред Макканн
|17
|нп
|Джейден Шварц
|95
|нп
|Андре Бураковски
|37
|нп
|Янни Гурд
|13
|нп
|Брэндон Танев
|26
|нп
|Райан Уинтертон
|59
|нп
|Логан Моррисон
|52
|нп
|Тай Картье
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|31.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|21.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|28.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|74
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|74
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|73
|93
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|73
|89
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|8
|Филадельфия Флайерз
|75
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|74
|80
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|73
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|73
|75
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|74
|60
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|74
|100
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|94
|5
|Виннипег Джетс
|74
|94
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|74
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Калгари Флэймз
|73
|73
|12
|Сиэтл Кракен
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|73
|42