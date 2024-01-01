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Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
02 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Сиэтл Кракен
Сиэтл
29 Канада вр Маккензи Блэквуд
1 США вр Дэвин Кули
4 Канада зщ Кайл Берроуз
38 Канада зщ Марио Ферраро
33 Канада зщ Кален Эддисон
3 США зщ Генри Тран
84 Чехия зщ Ян Рутта
44 Канада зщ Марк-Эдуар Власик
20 Швеция нп Фабиан Зеттерлунд
64 Финляндия нп Микаэль Гранлунд
10 Россия нп Клим Костин
90 США нп Джастин Бейли
11 США нп Люк Канин
72 Швеция нп Вильям Эклунд
17 США нп Томас Бордело
7 Германия нп Нико Штурм
18 Чехия нп Филип Задина
68 Канада нп Майк Хоффман
22 США нп Райан Карпентер
62 США нп Кевин Лабанк
31 Германия вр Филипп Грубауэр
35 США вр Джоуи Даккорд
6 Швеция зщ Адам Ларссон
8 США зщ Брайан Дюмулен
3 США зщ Уильям Борген
24 Канада зщ Джейми Олексяк
4 Канада зщ Джастин Шульц
39 Канада зщ Райкер Эванс
22 Дания нп Оливер Бьёркстранд
10 США нп Мэтти Бенирс
20 Финляндия нп Ээли Толванен
7 Канада нп Джордан Эберле
19 Канада нп Джаред Макканн
17 Канада нп Джейден Шварц
95 Швеция нп Андре Бураковски
37 Канада нп Янни Гурд
13 Канада нп Брэндон Танев
26 Канада нп Райан Уинтертон
59 Канада нп Логан Моррисон
52 Канада нп Тай Картье
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
31.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 0Сиэтл Кракен
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 1Сан-Хосе Шаркс
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТСиэтл Кракен
21.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 0Сиэтл Кракен
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен8 : 5Сан-Хосе Шаркс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 0Сан-Хосе Шаркс
28.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 1Сиэтл Кракен
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Сиэтл Кракен
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Сан-Хосе Шаркс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТ
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 0
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТСиэтл Кракен
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс74104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7499
5 Торонто Мэйпл Лифс7393
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7389
7 Вашингтон Кэпиталз7382
8 Филадельфия Флайерз7582
9 Детройт Ред Уингз7480
10 Нью-Йорк Айлендерс7377
11 Нью-Джерси Дэвилз7476
12 Питтсбург Пингвинз7375
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7460
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш74100
4 Эдмонтон Ойлерз7294
5 Виннипег Джетс7494
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7387
9 Сент-Луис Блюз7482
10 Миннесота Уайлд7379
11 Калгари Флэймз7373
12 Сиэтл Кракен7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7342

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