Ахмат - Оренбург 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
04 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Давид Деограсия
История личных встреч
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 2
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|19.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|05.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|2 : 1
|08.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|4 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 2
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|0 : 2
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 1
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Ахмат» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|04.04
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|17.04
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|17.04