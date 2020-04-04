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Ахмат - Оренбург 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
04 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ахмат
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Ахмат1 : 2Оренбург
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1Ахмат
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0Оренбург
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат3 : 1Оренбург
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ахмат
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Оренбург
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Оренбург1 : 2Ахмат
05.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ахмат2 : 1Оренбург
08.04.2019 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Оренбург1 : 3Ахмат
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Ахмат
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 4 : 0Ахмат
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Ахмат1 : 3
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 2Ахмат
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Ахмат
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Оренбург
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 3 : 1Оренбург
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Оренбург0 : 2
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 3 : 1Оренбург
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Ахмат» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
04.04
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 17.04
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 17.04

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